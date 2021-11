L’autre grande menace mondiale pour la santé Continue-t-on à abuser ?

18/11/2021 à 19:01 CET

Chaque 18 novembre, la Journée européenne pour l’utilisation prudente des antibiotiques est célébrée. Une initiative européenne de santé publique qui vise à sensibiliser à la menace que la résistance aux antibiotiques fait peser sur la santé. Et d’insister pour qu’ils soient pris avec une grande prudence et uniquement pour les maux pour lesquels ils peuvent vraiment être utiles.

Parce que les antibiotiques ne guérissent pas les infections causées par des virus, comme le rhume ou la grippe, et ils ne sont efficaces que pour lutter contre les infections bactériennes. Et la décision sur son utilisation est de la compétence exclusive des médecins.

Les antibiotiques sont des médicaments utilisés pour traiter infections causées par des bactéries. Ils peuvent agir en les éliminant directement (antibiotiques bactéricides) ou en freinant leur croissance et leur multiplication (antibiotiques bactériostatiques).

L’utilisation inappropriée, la surutilisation ou l’abus d’antibiotiques ont pour conséquence la sélection de souches de bactéries pouvant résister aux traitements, ce que l’on appelle la résistance bactérienne, une réalité qui inquiète les spécialistes en raison du risque qu’elle pourrait présenter pour la santé des personnes.

« L’Espagne n’a jamais été un modèle dans l’utilisation appropriée des antimicrobiens et a l’un des taux de résistance bactérienne les plus élevés d’Europe », déclare le Dr. Roi Piñeiro Pérez, membre du Comité des médicaments de l’Association espagnole de pédiatrie (AEP).

Cependant, ces dernières années et grâce aux campagnes de sensibilisation lancées par le Plan National de Lutte contre la Résistance aux Antibiotiques (PRAN) du Ministère de la Santé et d’autres initiatives de sensibilisation dans le monde, il y a eu une réduction significative de l’utilisation des antibiotiques.

Antibiotiques : des armes puissantes lorsqu’elles sont utilisées correctement

« Les antibiotiques sont des armes très puissantes, mais si nous ne les utilisons pas bien, ils cesseront d’être utiles », prévient Piñeiro.

« Les bactéries sont aussi vivantes et se battent, comme nous, pour survivre. Si nous abusons trop d’une façon d’attaquer, ils apprendront à se défendre. Malheureusement, aujourd’hui, nous avons déjà des bactéries super résistantes qui ont construit leur propre bunker et sont très difficiles à traiter, même avec des antibiotiques », explique l’expert de l’AEP.

« Au cours des premiers mois de la pandémie de SRAS-CoV-2, il y a eu une aggravation de ladite utilisation qui a répondu à l’incertitude diagnostique et thérapeutique typique de ces mois. Heureusement, cette tendance s’est inversée et actuellement les données sur la consommation d’antibiotiques se sont à nouveau améliorées », explique l’infectologue.

Cela conduit à une réduction des taux de résistance bactérienne, un aspect qui favorise tous les membres de la communauté puisque les infections par des bactéries résistantes augmentent les taux de mortalité. « Nous sommes sur la bonne voie », assure-t-il.

L’implication des patients et des médecins, clé d’une meilleure utilisation

Pour aller vers le bon usage des antibiotiques, il est nécessaire, d’une part, d’améliorer la sensibilisation du public et, d’autre part, tout aussi important, d’améliorer la formation des agents de santé à les prescrire correctement.

« Il est clair pour tout professionnel de la santé qu’il n’administrerait pas de chimiothérapie à un patient non cancéreux. Je ne demanderais pas non plus de tomodensitométrie ou d’IRM pour chaque patient qui se présente aux urgences. Cependant, Les antibiotiques sont encore prescrits avec une certaine légèreté dans de nombreux centres de santé de ce pays, aussi bien en soins primaires qu’en soins spécialisés », prévient le représentant de la commission du médicament de l’AEP.

La formation des différents professionnels de la santé à l’utilisation de cette intervention pharmacologique est très variable et, à bien des égards, déficiente. Pour cette raison, souligne-t-il, cela aiderait beaucoup si la spécialité des maladies infectieuses via MIR était officiellement reconnue, « car il semble que tous les médecins connaissent les antibiotiques, et ce n’est pas toujours le cas ».

Si à cela on ajoute la pression des citoyens pour que les médecins prescrivent un antibiotique, le résultat risque de ne pas être au rendez-vous. « Tant que les gens continueront de penser qu’avec les antibiotiques » vous guérissez plus tôt et mieux « , nous ne pouvons que faire de petits pas en avant », déclare Piñeiro.

Lorsqu’il est considéré que les antibiotiques sont utilisés de manière inappropriée

Parmi les différentes raisons pour lesquelles l’utilisation d’un antibiotique peut être considérée comme inappropriée, les plus courantes sont :

Prescription erronée d’un médecin : lorsqu’elle est administrée sans soupçon fondé qu’une infection bactérienne peut exister.

Il s’agirait du classique « juste au cas où », qui a une composante humaine importante (peur de laisser une éventuelle infection bactérienne non traitée) mais aucune composante scientifique. La clé pour inverser cette tendance est la formation continue des agents de santé.

Maintenir le traitement antibiotique plus longtemps que nécessaire. C’est une autre erreur courante chez les médecins prescripteurs. Chaque maladie a besoin d’un certain nombre de jours qui sont bien définis dans les protocoles et les documents de consensus. Une durée de traitement plus longue n’implique pas une meilleure guérison de l’infection. N’effectuez pas l’antibiotique dit de désescalade. Lorsqu’il n’y a pas de certitude d’une éventuelle infection bactérienne, un antibiotique est généralement administré de manière empirique, en tenant compte du type de maladie et quels sont les micro-organismes que l’on doit traiter le plus fréquemment.

Dès qu’il est certain quelle est la bactérie responsable de la maladie, que ce soit par des cultures ou des tests de diagnostic rapide, le traitement doit être changé pour l’antibiotique qui couvre spécifiquement ladite bactérie selon l’antibiogramme. C’est-à-dire diriger le traitement.

Maintenir le traitement antibiotique une fois qu’il a été démontré qu’une infection est causée par un virus, ou un autre micro-organisme qui ne peut pas être traité avec des antibiotiques, et qu’il n’y a pas ou pas de surinfection bactérienne suspectée, et bien qu’elle soit de moins en moins fréquente, l’utilisation d’antibiotiques sans une prescription antérieure doit également être considérée comme inappropriée.

Cette boîte d’antibiotiques dans laquelle il restait quatre comprimés ne doit pas être prise s’il n’y a pas eu auparavant une prescription médicale.