L”autre’ Jordan : la légende de Drexler, l’homme de l’ombre

Être une escorte et correspondre générationnellement avec Michael Jordan doit être compliqué. Et si vous avez également été à deux doigts de partager du matériel avec lui, encore plus. C’est ce qui est arrivé à Clyde Drexler, un homme qui, dans un monde hypothétiquement méritocratique, je serais au plus haut sommet. Pas seulement pour être un fantastique joueur de basket (ce qu’il était), un champion NBA (ce qu’il était), un joueur de franchise ou une star universitaire. Aussi pour sa capacité à forger son propre héritage en dehors de l’un des plus grands athlètes jamais vu, à écrire sa propre histoire sans vouloir concourir pour les autres, à fuir une imitation dans laquelle n’importe qui serait vaincu, mettre votre nom sur les pages de la meilleure ligue du monde et être, à part entière, une référence qui est passée du collège à la NBA, de l’adolescence à l’âge adulte, du début des années 80 à la fin des années 90. Et de là, bien sûr, à l’éternité.

Drexler a toujours eu tout contre lui, mais est sorti des profondeurs de la compétitivité et a su trouver sa niche et se transcender dans le sport et le respect. Né à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, en 1962, sa famille a déménagé à Houston dans son enfance. Là, il a obtenu son diplôme d’études secondaires avant d’aller à l’université locale, où il a commencé à émerger et a écrit les premières pages de son incroyable histoire. C’est au collège qu’il rencontre Hakeem Olajuwon et Larry Michaux. Le premier, l’un des meilleurs centres de l’histoire, était une référence en NBA; le second a traversé la meilleure ligue du monde, mais a dû tenter sa chance en Italie (Varese) et en Espagne (Pamesa Valencia, Huesca…) et son succès était plus relatif si on le compare à celui de ses compagnons de génération .

Drexler, en son temps avec les Blazers. Focus sur le sport (.)

Sur les Cougars de l’Université de Houston, Drexler a commencé à émerger. Avec des statistiques qui tournent toujours autour de 14 points et 10 rebonds, faisait partie de la fraternité Phi Slamma Jamma, connue pour les sauts, les acrobaties et presque la chorégraphie qui étaient inhérentes à cette équipe. Là, ils ont perdu contre Michael Jordan et James Worthy, références North Caroline, en demi-finale du championnat universitaire, en 1982. Et l’année suivante, ils ont atteint la finale, mais sont retombés, cette fois contre North Caroline State, dans un match passionnant. . et controversée résolue par un seul panier : 54-52. Son destin était donc, depuis lors, lié à celui de la Jordanie. Et les choses ont continué à être comme ça dans une NBA qui, vous savez, n’attend personne. Mais dans lequel Drexler finirait par laisser sa marque.

Chemins parallèles

Jordan et Drexler sont toujours allés de pair. Séparés, mais ensemble. Avec des chemins qui se sont entrelacés, mais ne sont pas devenus complètement unis. De l’Université du Texas, Dreexler a fait le saut vers la NBA et s’est retrouvé avec les Rockets en 1983. L’année suivante, Jordan ferait de même chez les Bulls, dans un repêchage controversé et historique dans lequel Olajuwon, le coéquipier de Drexler chez les Cougars, atterrissait dans un Rockets dans lequel il rencontrerait lui-même Drexler, des années plus tard. A la deuxième place du repêchage figure un certain Sam Bowie, un nom maudit pour avoir été choisi juste avant Jordan, et avoir eu une carrière infiniment pire. Et il est allé, ironies du destin, à certains Blazers qui sont passés de His Airness à envisager de couvrir leur position. Une erreur de calcul qui accompagnera toute une vie à une franchise qui avait dit au revoir à Bill Walton quelques années auparavant et qui sortait de la meilleure étape de sa longue histoire.

Drexler a toujours pensé à tout ce qu’il aurait pu accomplir avec Jordan. Mais il est ce qu’il est, précisément parce qu’il n’a jamais partagé une équipe avec lui, au-delà de ces Jeux Olympiques de Barcelone, ​​en 1992, auxquels il faisait partie, comment pourrait-il en être autrement, de la Dream Team. Il était une référence éternelle chez les Blazers, avec qui il n’a pas tout de suite explosé, comme la garde des Bulls. Son ascension a été progressive, il a à peine eu son importance au cours de sa première année (seulement trois départs en 82 matchs) et sa cache a augmenté au fil des années. De 7 points par match dans sa campagne recrue, à 17 en deuxième année. Dans le troisième, déjà établi comme partant, il a eu plus de temps avec le ballon dans les mains et a démontré sa capacité à passer, atteignant un sommet personnel de 8 passes décisives par match et ajoutant également 18,5 points. A la saison suivante, a marqué plus de 20 buts par nuit pour la première fois de sa carrière, ce qu’il ferait pour les six prochaines saisons consécutives. Et le tout définitivement établi comme le leader spirituel et moral d’une équipe émergente.

Établi en tant que joueur de franchise, Drexler a atteint son apogée et s’est défini comme on se le rappelle aujourd’hui. Une star avec une facilité à marquer, en partie dépendant de son physique, mais très fort de la taille vers le haut et surtout vers le bas. Cela lui a permis d’être bon en poste et de tenir de solides joueurs défensifs, de mettre en place de bons blocs et de défendre des attaquants plus grands et plus gros. Plus grand que Jordan (2,01), il aimait pénétrer, il rebondissait bien (6,1 rebonds en moyenne dans sa carrière)) et passait excellemment (5,6), étant l’un des gardiens qui s’est le plus développé et le mieux dans cette partie du jeu avec son éternel compagnon générationnel (encore Jordan) et d’autres qui viendront plus tard, notamment Kobe Bryant (qui s’est bien amusé malgré sa renommée). Drexler a défendu, joué en statique ou en contre-attaque et s’est parfaitement adapté tant au jeu rapide que certaines équipes proposaient dans les années 80 (principalement les Magic Lakers) et la monotonie qui a saisi certains moments de la décennie suivante, avec des possessions plus longues, des emplacements sûrs et moins d’improvisation.

Joueur intemporel, Drexler a commencé à tirer plus de trois au fur et à mesure que son physique devenait plus altéré, mais il était toujours très fiable sur le rebond et les passes, en plus de substituer sa force athlétique à la sagesse et à l’expérience afin de ne pas perdre de coba en défense. Son moment culminant dans les Blazers était en 1992, quand il a joué sa deuxième finale dans une équipe fétiche et aimé par les fans, entraîné par cet entraîneur historique et légendaire comme Rick Adelman, celui qui ne manquait que de ce que Larry Brown a réalisé presque au-dessus du sommet corne et dans la dernière ligne droite d’une carrière qui s’étend sur près d’un demi-siècle : le ring. Les Oregonians ont atteint la finale en 1990 et sont tombés contre la dernière version compétitive des Bad Boys.. Et en 1992, ils ont fait de même avec cette divinité, presque une divinité, qui représentait, déjà à cette époque (et encore), Michael Jordan.

Les Finales de 1992 avaient une miette quand il s’agit de ce qui marque l’ordre des choses, l’opinion publique, ce lieu où se livrent les batailles qui décident des guerres. Avant, en 1990, les Blazers ont péché par manque d’expérience contre Detroit– Ils ont remporté le deuxième match d’un seul point, mais ont perdu le premier, le quatrième et le cinquième par 6, 3 et 2 points respectivement, en plus de chuter en Oregon lors de trois matchs consécutifs. Après s’être incliné face au dernier grand Magic Johnson en finale Ouest, en 1991, est arrivé en tant qu’équipe établie en 1992. Et ils ont été l’une des équipes qui ont donné le plus de bataille à Jordan : ils ont égalisé à 2 (seul le Jazz, en 1997, a répété un tel exploit) et n’ont perdu que 4 points lors du dernier match. , à Chicago. Jordan martelé d’entrée (39 points et 11 passes décisives lors du match d’ouverture) et il a obtenu une moyenne de 35,8 points dans la série. Drexler, qui avait un grand rôle, est resté à 24,8 + 7,8 + 5,3. En 1990, soit dit en passant, il est passé à 26,4 + 7,78 + 6,2. Oui, il était pire que Jordan, cet être céleste avec qui presque personne ne pouvait. Mais il ne s’est jamais caché. Et il a répondu à la légende des Bulls lorsqu’il a méprisé ses rivaux dans ce documentaire qui rendait les quarantaines plus agréables, The Last Dance : “Je devrais montrer plus de respect”, a-t-il alors déclaré.

Réunion et bague

La vie de Drexler a changé le 14 février 1995. Les Blazers étaient une équipe loin des moments de gloire, des finales et des opportunités de championnat, alors le gardien a demandé à Portland de récompenser son engagement par un transfert dans une équipe en herbe. Il est venu aux Rockets, à Houston, sa deuxième maison, l’endroit qui l’a accueilli comme un fils, le site où il a fait sa formation et avec lequel il a été à la fois au lycée et à l’université. Et il a rencontré nul autre que Hakeem Olajuwon, ce pivot qui était au-dessus du bien et du mal, avec qui il avait fait fureur dans son cursus universitaire et avec qui le destin l’a rapproché. Le centre par excellence qui avait atteint la gloire des mois auparavant, contre les Knicks et en sept matchs historiques. Le seul comparé, même Shaquille (qui était déjà là), avec ou, d’autres monstres de sa position comme Mikan, Chamberlain, Russell ou Jabbar. Escorte et pivot se sont retrouvés pour une nouvelle aventure dans des retrouvailles marquées par l’émotion pour l’opinion publique et par la curiosité pour les fans de NBA.

Hakeem Olajuwon et Clyde Drexler ont retrouvé les Rockets et ont remporté ensemble le ring en 1995. Andrew D. Bernstein (DIARIO AS)

Drexler est venu dans une équipe qui ne ressemblait en rien à celle qui avait conquis le ring quelques mois plus tôt. L’effectif était lâche, la situation complexe et rien ne s’est amélioré avec l’arrivée de Drexler, avec qui ils ont remporté 16 victoires en 35 matchs, soit moins de 50%. Cependant, tout s’est amélioré en playoffs : sixièmes qualifications, les Rockets sont devenus la première équipe de l’histoire à remporter le ring sans avantage sur le terrain à domicile à aucun tour., ils ont souffert pour gagner Stockton et Malone Jazz Au cours d’un premier tour difficile, ils se sont ralliés 3-1 contre la dernière version compétitive des Suns de Charles Barkley en demi-finale et ont été présentés lors de la finale Ouest, y compris la classe de maître d’Olajuwon contre Rodman et Robinson. Et en finale, nouvelle leçon de l’énorme centre pour dépasser Shaq et conquérir le deuxième ring de sa longue carrière sportive. Avec son ami Drexler à ses côtés. Ce couple qui composait l’équipe historique de l’Université de Houston, a rejoint ses chemins dans l’équipe de la ville du Texas pour transcender une fois de plus au-delà du simple basket-ball.

C’était l’histoire de Drexler, une légende qui a émergé au-delà de l’ombre de sa génération et de son partenaire de position, rival universitaire et de la NBA, le plus grand de tous les temps. C’est la plus grande vertu, parmi tant d’autres, qu’un joueur qui a récolté en moyenne 21,5 points, 9,5 rebonds et 6,8 passes décisives en finale dans lequel c’était l’élément différentiel qui complétait aujourd’hui une équipe emblématique (Robert Horry, Sam Cassell…) et servait à donner un coup de fouet moral et spirituel à une équipe coulée en fin de saison régulière, mais qui avait connu d’excellentes éliminatoires. Drexler, 10 fois All Star, a pris sa retraite en 1998, à près de 36 ans et une saison au cours de laquelle il a récolté en moyenne, toujours à cet âge, plus de 18 points par match. Et même pas son dernier match (1 sur 13 en field goal et élimination contre le Jazz), n’a terni son héritage, intrinsèquement lié à Houston, indissociable de l’Oregon et de son idiosyncrasie et durement gagné au sein des équipes fétichistes. Les Blazers d’Adelman et les Rockets de Rudy Tomjanovich. Car oui, c’est à l’issue de cette sonnerie que la phrase la plus célèbre a été prononcée : “Ne sous-estimez jamais le cœur d’un championEt c’était, bien sûr, le cœur de Clyde Drexler, celui d’un champion.