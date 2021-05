L’autre ‘League’ de Jan Oblak

19/05/2021 à 23 h 00 CEST

Sept ans après son arrivée à l’Atlético de Madrid, Jan Oblak est à un pas de votre première Ligue et sa cinquième Zamora, marquant l’histoire sous les clubs rojiblancos.

L’un des meilleurs gardiens de but au monde, Jan Oblak, est sur le point d’atteindre sa première Ligue de Santander, onzième de la Athlète de Madrid sept ans seulement après le dernier avant l’arrivée de la méta slovène. Cependant, et malgré un moment aussi transcendant pour lui si les matelas ne tombent pas en panne Valladolid, Oblak le sien est également joué une autre ‘Ligue’, pas moins important que celui de la cinquième Zamora.

Tout un record historique comme atteindre la tête du classement du gardien le moins battu de la Ligue saison par saison aux Catalans Antoni Ramallets (1952, 56, 57, 59 et 60) et Victor Valdes (2005 et 09-12).

Jan Oblak a jusqu’ici son poker sous les bâtons (2016-19) du tournoi de la ligue et n’a cédé que dans ses deux premières années aux Blaugrana de l’époque Claudio Bravo (2015) et l’Atlético, d’abord, et actuellement Madridista, Thibaut Courtois (2014 et 20).

COURTOIS RIVAL

Le Belge est précisément le grand rival cette saison encore pour le Slovène. Oblak a encaissé 24 buts en 37 matchs de championnat, dont 18 avec une feuille blanche, tandis que Courtois en a souffert 27. La distance, cependant, peut être suffisante si l’on tient compte du fait que L’Atlético n’a jamais marqué plus de deux buts en un seul match jusqu’à présent dans le championnat national. Le troisième gardien dans la lutte pour lui Zamora c’est Bono, de Séville, avec 28 buts en 33 matchs.

“Je suis fier d’être d’Atleti et tout au long de son histoire, il y a toujours eu de la souffrance. Aucun titre n’a été remporté facilement et le match de Valladolid sera très dur et difficile, parce que nous nous battons pour la Ligue et ils se battent pour ne pas être relégués, alors ce sera une finale pour nous deux& rdquor;.

Une déclaration d’intention pour Oblak avant le duel décisif de samedi, prêt à affirmer sa moyenne spectaculaire de 0,65 buts encaissés par match, à la fois pour le titre et pour sa propre “ Ligue ” de la Zamora, sur le point de faire l’histoire et avec un long chemin à parcourir, vers sa 28 années.

Estimé à 90 millions d’euros, bien au-dessus du 16 qu’est-ce que ça a coûté Sportif fait du sept années provenir de Benfica, et avec un contrat jusqu’au 2023, Jan Oblak semble jeté sans s’arrêter vers le sien première ligue officiel, après une Ligue Europa et deux Super Coupes, et son cinquième Zamora à Pucela.