L’autre «  pandémie  »: l’aggravation de la résistance aux antimicrobiens doit être combattue avec une meilleure couverture vaccinale, une eau potable sûre et un assainissement adéquat

Par Jyoti Joshi et Erta Kalanxhi

Alors que le monde fait face aux ravages aigus de Covid-19, les dommages collatéraux sur d’autres menaces pour la santé publique sont évidents. La décennie précédente a été témoin d’une coordination politique mondiale sans précédent pour lutter contre l’une des principales menaces sanitaires mondiales: la résistance aux antimicrobiens (RAM).

Cependant, les experts craignent qu’une recrudescence de l’utilisation d’antibiotiques et une perturbation des pratiques d’intendance aient pu ralentir ou même inverser les progrès. La résistance aux antimicrobiens est un processus naturel qui est accéléré par l’augmentation des niveaux d’utilisation d’antibiotiques, ce qui raccourcit le temps dont les microbes, y compris les bactéries, ont besoin pour acquérir une résistance aux nouveaux médicaments. Une telle résistance menace l’existence d’options de traitement efficaces et notre capacité à contrôler et à prévenir les infections.

Bien que la résistance aux antimicrobiens soit un problème mondial, sa prévalence varie en fonction des niveaux de consommation d’antibiotiques, de la couverture vaccinale et de l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à des soins de santé de qualité. Sur la base des données sur la résistance aux antimicrobiens de 66 pays, le dernier rapport de l’OMS donne un aperçu inquiétant de la situation mondiale de la résistance aux antimicrobiens selon laquelle les pays signalent de plus en plus des taux élevés de résistance parmi les antimicrobiens courants.

Plusieurs défis doivent être relevés pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens, et un travail multisectoriel dans les domaines de la santé humaine, animale et environnementale est essentiel. Bien que des plans d’action nationaux (PNA) destinés à contenir la résistance aux antimicrobiens aient été annoncés par près de 100 pays, leur mise en œuvre s’est avérée difficile. Ainsi, alors que les gènes résistants à tous les composés antimicrobiens naturels et synthétiques sont connus, les systèmes nationaux de surveillance interconnectés qui surveillent la résistance aux antimicrobiens dans les populations humaines et animales en sont encore à leurs balbutiements dans la plupart des pays. Contrairement aux humains, les agents pathogènes résistants aux médicaments n’ont pas besoin d’un passeport pour voyager à travers les pays, comme en témoignent les rapports de retombées de la résistance sur les humains et les poulets de basse-cour provenant de fermes avicoles intensives situées dans des zones reculées sans antécédent d’utilisation d’antimicrobiens en agriculture. Suivant les tendances actuelles, en l’absence de mesures rigoureuses, la consommation d’antibiotiques à l’horizon 2030 devrait augmenter de 11,5% chez les animaux et de 200% chez l’homme par rapport à 2015. One Health, une approche collaborative, multisectorielle et transdisciplinaire a besoin à mettre en œuvre aux niveaux local, régional, national et mondial en reconnaissant l’interconnexion entre les personnes, les animaux, les plantes et leur environnement commun pour obtenir les meilleurs résultats en matière de santé publique. Bien que complexe, il est essentiel de préserver nos antibiotiques pour les générations futures.

Une couverture vaccinale accrue, un contrôle et une prévention des infections, une eau propre et des installations sanitaires peuvent réduire le besoin d’antibiotiques tant chez les animaux que chez les humains. Les programmes d’intendance sont également importants pour promouvoir l’utilisation judicieuse des antibiotiques dans tous les secteurs.

Récemment, le Center for Disease Dynamics, Economics & Policy a publié L’état des antibiotiques dans le monde en 2021, contenant des tableaux de bord nationaux montrant l’état de la résistance aux antimicrobiens et son utilisation chez l’homme et l’animal dans 40 pays. Les tableaux de bord ont été conçus pour aider les pays à évaluer et suivre leur statut de résistance aux antimicrobiens et à hiérarchiser les actions.

Les mesures relatives à la résistance aux antimicrobiens dans les tableaux de bord représentaient quatre catégories: les indicateurs de politique; indicateurs de résistance aux antimicrobiens; indicateurs d’utilisation des antimicrobiens; et les indicateurs de santé publique. Le cas échéant, les scores de l’Indice de résistance aux médicaments (DRI), une mesure globale de l’efficacité des antibiotiques pour traiter les infections bactériennes, ont été présentés pour deux groupes de pathogènes bactériens importants. Combinant l’utilisation d’antibiotiques et la résistance dans une seule métrique, le DRI surmonte le défi de transmettre le fardeau national de la résistance aux antimicrobiens compte tenu de la complexité entourant l’efficacité variable des médicaments contre différents agents pathogènes.

Les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI) devraient avoir les scores DRI les plus élevés non seulement en raison d’un fardeau élevé de la résistance aux antimicrobiens, mais aussi d’une capacité moindre à traiter les infections en raison d’un accès limité à des antibiotiques plus récents et plus efficaces.

En outre, l’augmentation mondiale de la demande de protéines animales a également des effets profonds sur l’environnement et la santé humaine. La consommation d’antimicrobiens chez les animaux est presque le triple de celle des humains, car les antibiotiques sont utilisés pour traiter et prévenir l’infection ainsi que pour favoriser une croissance rapide.

Alors que le danger de la résistance aux médicaments se profile, l’accès aux antibiotiques vitaux dans les PRFI reste un problème critique. Plus de personnes dans les PRFI meurent du manque d’accès aux antimicrobiens que d’infections résistantes. Les efforts mondiaux pour atténuer la résistance aux antimicrobiens doivent également accroître l’accès à des antimicrobiens abordables et cliniquement appropriés.

L’Inde a annoncé son NAP-AMR en septembre 2017 et a depuis mis en place des systèmes de surveillance pour suivre la résistance aux antimicrobiens. Lutter contre la résistance aux antimicrobiens par l’universalisation de l’Haemophilus de type B (Hib) dans le cadre du Programme universel de vaccination (UIP) par le biais du vaccin pentavalent, l’introduction du vaccin antipneumococcique conjugué (PCV) et du vaccin antirotavirus (RVV) dans certains États est utile. La diminution de la prévalence de la maladie conduit à une réduction de l’usage abusif des antibiotiques, ralentissant en fin de compte l’émergence de la résistance aux antimicrobiens. Swachh Bharat Abhiyan pour l’assainissement et le programme Kayakalp pour l’amélioration des services d’eau, d’assainissement et d’hygiène dans les établissements de soins de santé sont également susceptibles d’avoir un impact sur la résistance aux antimicrobiens. Cependant, les problèmes d’accès aux services de santé, le manque de réglementations et de processus pour amener de nouveaux médicaments sur les marchés locaux et la faiblesse des chaînes d’approvisionnement en médicaments locales et nationales entraînent de fréquentes ruptures de stock de médicaments. Dans le secteur animal, il reste du travail pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens, car l’Inde (avec la Chine) représente les plus grands points chauds de résistance.

La résistance aux antimicrobiens est un danger clair et actuel pour la santé mondiale. Le DRI et les tableaux de bord sont conçus pour aider les responsables gouvernementaux, les décideurs et les acteurs de la santé à évaluer et suivre l’état de la résistance aux antimicrobiens au fil du temps et par rapport à d’autres pays, puis à hiérarchiser les actions pour maintenir l’efficacité des antimicrobiens actuels.

Joshi est chef (Asie du Sud) et Kalanxhi est post-doctorant, Centre for Disease Dynamics, Economics & Policy (CDDEP)

