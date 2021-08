L’autre regarde Pacquiao-Ugás, les aveux de Berchelt et le possible Crawford vs. Ortiz

Dans une nouvelle vidéo en ‘Vacation Mode’, les fans sont les principaux protagonistes avec leurs questions ou leurs préoccupations et ni Pacquiao, ni Ugás, ni Berchelt, Crawford, Ortiz, la WBA et la WBC ne sont épargnés.

On verra ainsi la méfiance qui inspire les promesses de solutions de la WBA, la dichotomie sur la vraie valeur de la ‘franchise mamarracho’, l’approfondissement du sens de ce préavis d’à peine onze jours pour Pacquiao vs. Ugás dans un contexte comparatif à 30 jours de Canelo vs. Smith ou ce que personne n’a réalisé dans cette discussion sans fin sur qui est prêt pour qui dans un éventuel Vergil Ortiz vs. Terence Crawford ou l’affaire Miguel Berchelt et l’absence de protocoles dans les commissions sportives, en nette confrontation avec ce qui s’est passé dans l’affaire Errol Spence.

Une autre vidéo chaude où, on voit la question et on ajoute la réponse. Comme toujours, sans filtre et précis.