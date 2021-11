L’Autriche a envoyé un avertissement de vaccin – craint que le Royaume-Uni ne suive le jab obligatoire de Covid | Politique | Nouvelles

L’Autriche deviendra le premier pays d’Europe occidentale à réimposer un verrouillage complet des coronavirus, a-t-il déclaré vendredi alors que l’Allemagne voisine a averti qu’elle pourrait emboîter le pas, faisant frissonner les marchés financiers inquiets des retombées économiques.

L’Europe est redevenue l’épicentre de la pandémie, représentant la moitié des cas et des décès dans le monde. Une quatrième vague d’infections a plongé l’Allemagne, la plus grande économie d’Europe, dans une urgence nationale, a déclaré le ministre de la Santé Jens Spahn, avertissant que les vaccinations à elles seules ne réduiront pas le nombre de cas.

L’Autriche a déclaré qu’en plus du verrouillage, toute la population serait vaccinée à partir du 1er février.

Cette décision a fait craindre que d’autres en Europe pourraient bientôt emboîter le pas.

Au Royaume-Uni, le député conservateur David Jones a prévenu : « L’Autriche joue malheureusement avec le feu en rendant la vaccination obligatoire.

« Nous, dans ce pays, ne devons jamais emprunter cette voie.

« Le vaccin obligatoire est interdit par la loi de 1984 sur la santé publique.

« Il doit le rester.

Les deux décisions ont exaspéré de nombreuses personnes dans un pays où le scepticisme à l’égard des mandats de l’État affectant les libertés individuelles est élevé, encouragé par le Parti de la liberté d’extrême droite, le troisième plus grand au parlement.

Le chef du parti Herbert Kickl a posté une photo sur Facebook avec l’inscription : « A partir d’aujourd’hui, l’Autriche est une dictature. »

Il a ajouté que le verrouillage commencerait lundi et l’obligation de se faire vacciner le 1er février.

Il a déclaré: « Cela fait mal que de telles mesures doivent encore être prises. »

Lorsqu’on lui a demandé si l’Allemagne pouvait exclure un verrouillage complet à la autrichienne, Spahn a déclaré: « Nous sommes maintenant dans une situation – même si cela produit une alerte de nouvelles – où nous ne pouvons rien exclure.

« Nous sommes dans une urgence nationale. »

La menace de nouveaux blocages survient alors que l’optimisme grandit à propos des médicaments expérimentaux développés par Pfizer et Merck qui réduisent les risques d’hospitalisation et de maladie grave, plus d’armes dans la lutte mondiale contre le virus.

Vendredi, le régulateur européen des médicaments a déclaré qu’il examinait les données sur la pilule COVID-19 de Pfizer pour aider les États membres à décider d’une adoption rapide avant toute approbation formelle à l’échelle de l’UE.

Vendredi, les fermetures imminentes ont pesé sur une série de secteurs des marchés financiers, poussant les actions et le pétrole à la baisse et faisant grimper le dollar.

La Grande-Bretagne, avec un nombre d’infections plus élevé que la plupart des pays d’Europe, déploie des troisièmes injections – ou boosters – pour compenser la diminution de la protection par rapport aux deux premières et aider à maintenir l’économie ouverte.

Bien que les nouvelles mesures à travers l’Europe ne frappent pas l’économie autant que les blocages tous azimuts de l’année dernière, les analystes disent qu’elles pourraient peser sur la reprise au dernier trimestre, surtout si elles nuisent aux secteurs de la vente au détail et de l’hôtellerie à Noël.

Un verrouillage complet en Allemagne serait cependant plus grave.

La chancelière Angela Merkel a déclaré jeudi que l’Allemagne limiterait une grande partie de la vie publique dans les zones où les hôpitaux deviennent dangereusement pleins de patients COVID-19 à ceux qui ont été vaccinés ou se sont rétablis de la maladie.

Des dizaines de milliers de personnes, dont beaucoup de partisans d’extrême droite, ont manifesté samedi à Vienne.