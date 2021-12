L’Autriche commence à embaucher des chasseurs de vaccins pour traquer les refus de vaccins

de La cabane dans les arbres conservatrice :

À partir de février, la vaccination en Autriche est obligatoire pour tous les citoyens. En conséquence, le gouvernement autrichien embauche maintenant des « chasseurs » pour traquer les citoyens non vaccinés et faire respecter la loi. Ce n’est pas une blague.

AUTRICHE – A partir de février, l’Autriche veut passer aux choses sérieuses : toute personne de plus de 14 ans doit être vaccinée contre Corona. Cela a été annoncé par le gouvernement autrichien la semaine dernière.

Cela peut créer de nouveaux emplois, comme le montre l’exemple de Linz. La ville compte au moins 200 000 habitants et est la capitale de la province de Haute-Autriche et a le taux de vaccination le plus bas de tout le pays. Selon les données du dossier de vaccination électronique, seulement 63 pour cent des résidents sont doublement vaccinés.

Linz veut maintenant embaucher des personnes pour contrôler les refus de vaccins, comme l’a rapporté « heute ». Ils devraient vérifier si ceux qui ne se font pas vacciner paient vraiment pour cela. Car si vous ne vous faites pas vacciner, il vous sera demandé de payer. Jusqu’à 3600 euros, l’équivalent d’un bon 3740 francs.

Les inspecteurs de vaccination perçoivent un salaire d’au moins 2774 euros, soit l’équivalent d’environ 2880 francs. Le salaire est versé 14 fois par an.

Le travail comprend, entre autres, la préparation des ordonnances de pénalité ainsi que le traitement des objections. Dans le profil d’emploi, une Matura complétée est requise. De plus, les chasseurs doivent être résilients et prêts à travailler. Concrètement : prêt à faire plus d’heures supplémentaires !

Seuls les citoyens autrichiens sont employés pour l’Arbreit. Et, bien sûr, les candidats doivent être soit vaccinés, soit récupérés. (Lire la suite)

