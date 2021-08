L’Autriche entre en guerre avec l’Italie, l’Espagne et la France… et l’UE devrait s’inquiéter | Monde | Nouvelles

L’Autriche cherche des alliances pour lutter contre l’assouplissement des règles de l’UE en matière de déficit, le ministre autrichien des Finances Gernot Blümel appelant les pays à “agir ensemble”. Les pourparlers sur la réforme controversée des dépenses publiques doivent être lancés dans quelques mois, et l’Autriche se prépare à une bataille.

M. Blümel a écrit aux pays voisins d’Europe du Nord en juin lors d’une réunion privée qui discuterait d’une alliance potentielle.

Dans la lettre, qui a été envoyée à des pays comme les Pays-Bas et les pays baltes, il écrivait : « Nous devons agir ensemble et former une alliance qui garantit une Europe fondée sur des politiques budgétaires saines et la viabilité budgétaire.

“Je suis convaincu que nous devons nous efforcer d’établir un échange étroit et une coopération étroite à la fois en interne lors des sessions pertinentes du Conseil et en externe pour communiquer notre vision commune sur l’avenir de la politique budgétaire de l’UE.”

Maintenant, deux mois plus tard, M. Blümel renforce ses plans, qualifiant la pression de l’UE en faveur d’une plus grande flexibilité des dépenses publiques de “pari à haut risque”.

Cependant, les pourparlers de l’automne sont confrontés à une pression de l’Espagne, de la France et de l’Italie pour assouplir les règles – ce qui a suscité un débat dans le monde entier.

L’Espagne a annoncé en avril qu’elle continuerait d’afficher des déficits budgétaires plus élevés que ne le permettent les règles budgétaires de l’UE jusqu’en 2024.

La ministre espagnole du Budget, Maria Jesus Montero, a déclaré qu’elle cherchait à prolonger la suspension actuelle des règles budgétaires de l’UE.

Aujourd’hui, l’Autriche cherche des alliés pour contrer l’initiative de la France, de l’Italie et de l’Espagne.

M. Blümel a déclaré à Politico: “Je ne pense pas que ce soit une solution réalisable.”

Il a averti que les taux d’emprunt actuels ne resteraient pas bas à l’avenir.

Le ministre autrichien des Finances a ajouté : « Au final, c’est la façon dont les marchés évaluent les prêts qui vous sont accordés, et vous ne réduirez pas le risque en faisant des calculs artistiques.

La dette dans la zone euro a dépassé 100 pour cent de sa production économique.

Les pays avec les niveaux les plus élevés sont la France, Chypre, la Grèce, l’Italie, l’Espagne et le Portugal.

Dans un autre coup dur contre le Bloc, M. Blümel s’est opposé aux plans annoncés par la Commission européenne pour une limite de 10 000 € sur les paiements en espèces pour lutter contre le blanchiment d’argent

Annonçant l’initiative, Mairead McGuinness, commissaire responsable des services financiers, de la stabilité financière et de l’union des marchés des capitaux, a déclaré : « Le blanchiment d’argent constitue une menace claire et actuelle pour les citoyens, les institutions démocratiques et le système financier.

“L’ampleur du problème ne peut pas être sous-estimée et les failles que les criminels peuvent exploiter doivent être comblées. Le paquet d’aujourd’hui intensifie considérablement nos efforts pour empêcher que l’argent sale ne soit balayé par le système financier.

« Nous renforçons la coordination et la coopération entre les autorités des États membres et créons une nouvelle autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux.

“Ces mesures nous aideront à protéger l’intégrité du système financier et du marché unique.”

Cependant, M. Blümel a déclaré que l’Autriche a rejeté l’installation d’une limite supérieure, affirmant que l’argent liquide donne aux citoyens un sentiment de sécurité.