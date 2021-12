L’Autriche est en tête du peloton en matière de confinements sélectifs, de mandats de vaccination et d’euthanasie

par Janet Phelan, militante Post :

Le 14 novembre, le gouvernement autrichien a annoncé que les non vaccinés seraient soumis à un confinement de dix jours. Initialement signalé comme un effort pour freiner «l’escalade des cas de Covid», il est vite devenu clair que le but du verrouillage était d’augmenter la conformité à la vaccination, plutôt que de freiner la propagation de Covid.

L’Autriche, qui est le berceau d’Adolph Hitler, a mené le peloton en devenant le premier pays européen à annoncer des mandats de vaccination. Le mandat de vaccination récemment annoncé sera assorti d’une amende de 3 600 euros (4 071 $) par trimestre pour non-conformité et entrera en vigueur en février, en attendant l’approbation du Parlement. Comme indiqué dans ., « Deux partis d’opposition le soutiennent, suggérant qu’il passera facilement. »

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Si le verrouillage autrichien a été signalé initialement comme une réponse à l’escalade des cas de Covid, la véritable raison de restreindre uniquement les activités des non vaccinés est rapidement devenue claire. Comme indiqué dans le Wall Street Journal, l’intention du verrouillage était d’accroître la conformité avec le mandat imminent des vaccins, et non de résoudre une crise de santé publique.

L’article du WSJ a également cité des études soutenant l’utilisation de verrouillages sélectifs pour augmenter les taux de conformité à la vaccination, déclarant :

« Une nouvelle étude, quant à elle, a révélé que les restrictions ciblant uniquement les personnes non vaccinées augmentaient la volonté des personnes de se faire vacciner par rapport aux restrictions ciblant tout le monde, quel que soit leur statut immunitaire.

L’enquête menée par l’institut de recherche économique Ifo basé à Munich a examiné les taux de vaccination dans les districts le long de la frontière entre l’Autriche et l’Allemagne et a révélé que la vaccination a augmenté en Autriche dans le cadre d’un verrouillage ciblant uniquement les non vaccinés.

Le 4 octobre, les districts frontaliers autrichiens avaient un taux de vaccination de 61,1%, tandis que le chiffre du côté allemand, où les non vaccinés pouvaient éviter les restrictions sur la visite des bars, restaurants et autres services en se soumettant à un test Covid-19, était de 57,2%. . «

Tel que rapporté par . dans l’article cité ci-dessus le 9 décembre 2021,

« Environ 68 % de la population autrichienne est entièrement vaccinée contre le COVID-19, l’un des taux les plus bas d’Europe occidentale. »

L’Allemagne, la République tchèque et la Slovaquie ont également annoncé de nouvelles restrictions sur les non vaccinés.

Comme nous le savons, il existe d’autres risques secrets associés à un verrouillage, impliquant spécifiquement le risque de nouvelles attaques via un système d’eau armé. Ceux qui sont bloqués sont beaucoup plus susceptibles de s’abreuver d’eau domestique que ceux qui sont libres d’aller et venir. Alors que la plupart des recherches impliquant les systèmes d’eau militarisés ont été effectuées aux États-Unis, il y a également eu des indications que ce système a été fortement exporté ailleurs. Il a été trouvé en Suisse, au Canada, en Israël et en Irak après l’invasion, ainsi que dans au moins une capitale d’Amérique latine.

Un récent contrôle effectué sur les décès autrichiens de Covid au cours du récent verrouillage, par rapport aux mois précédents, laisse un peu perplexe quant à l’impact du verrouillage sur tous les décès attribués à Covid. Un contrôle ponctuel des décès signalés lors du verrouillage de Covid au cours du récent verrouillage non vacciné est le suivant :

14 novembre 17 décès

20 novembre, 42 décès

23 novembre 72

27 novembre 65

1er décembre 61

10 déc. 65

15 déc. 51

À partir du 1er septembre 2021 et jusqu’au début du verrouillage à la mi-novembre, un contrôle ponctuel des décès par coronavirus signalés en Autriche est le suivant :

septembre 1, 3

7 sept. 11

14, 9 sept.

21 sept. 22

28 sept. 10

3, 5 octobre

10, 6 octobre

17 oct. 6

24 oct. 6

31 oct. 12

6, 31 novembre

13 novembre 48

Si l’intention était de réduire le taux de mortalité de Covid, le verrouillage ne semble pas avoir eu beaucoup d’impact. Si le but était de forcer la conformité au vaccin, c’est une toute autre affaire.

Dans un acte concernant davantage ceux qui voient une vaste tentative d’imposer le respect de l’eugénisme de plusieurs manières différentes, le gouvernement autrichien a adopté ces derniers jours un projet de loi qui autorise l’euthanasie pour ceux qui ne meurent PAS d’une maladie terminale mais qui souffrent de handicaps. Des inquiétudes selon lesquelles les lois sur l’euthanasie indiquent une pente glissante, qui entraînera la mort de personnes handicapées plutôt que seulement de malades en phase terminale, ont été exprimées depuis des décennies. Des articles récents ont révélé que certains de ces décès ne sont pas demandés par ceux qui sont tués.

Lire la suite @ ActivistPost.com