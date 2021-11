L’Autriche exaspère beaucoup avec un verrouillage complet, l’Allemagne prévient qu’elle pourrait emboîter le pas

VIENNE, AUTRICHE – 26 OCTOBRE : Des gens, tenant des pancartes et des banderoles, se rassemblent pour protester contre les mesures COVID-19, la vaccination et le gouvernement suite au nombre croissant de cas ces derniers jours.

L’Autriche deviendra le premier pays d’Europe occidentale à réimposer un verrouillage complet de Covid-19, a-t-il déclaré vendredi alors que l’Allemagne voisine a averti qu’elle pourrait emboîter le pas, faisant frissonner les marchés financiers inquiets des retombées économiques.

L’Europe est redevenue l’épicentre de la pandémie, représentant la moitié des cas et des décès dans le monde. Une quatrième vague d’infections a plongé l’Allemagne, la plus grande économie d’Europe, dans une urgence nationale, a déclaré le ministre de la Santé Jens Spahn, avertissant que les vaccinations à elles seules ne réduiront pas le nombre de cas.

L’Autriche a déclaré qu’en plus du verrouillage, elle exigerait que toute la population soit vaccinée à partir du 1er février. le plus important au parlement.

Le chef du parti Herbert Kickl a posté une photo sur Facebook avec l’inscription : « A partir d’aujourd’hui, l’Autriche est une dictature. » Le parti prévoit une manifestation samedi, mais Kickl ne peut pas y assister car il a été testé positif pour Covid-19.

Environ les deux tiers des personnes éligibles en Autriche sont entièrement vaccinées contre Covid-19, l’un des taux les plus bas d’Europe occidentale. Ses infections sont parmi les plus élevées d’Europe, avec une incidence sur sept jours de 991 pour 100 000 personnes.

« Nous n’avons pas réussi à convaincre suffisamment de personnes de se faire vacciner », a déclaré le chancelier Alexander Schallenberg lors d’une conférence de presse, affirmant que le verrouillage commencerait lundi et l’obligation de se faire vacciner le 1er février.

« Cela fait mal que de telles mesures doivent encore être prises. »

Lorsqu’on lui a demandé si l’Allemagne pouvait exclure un verrouillage complet à la autrichienne, Spahn a déclaré: « Nous sommes maintenant dans une situation – même si cela produit une alerte de nouvelles – où nous ne pouvons rien exclure.

« Nous sommes dans une situation d’urgence nationale », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

La menace de nouveaux blocages survient alors que l’optimisme grandit à propos des médicaments expérimentaux développés par Pfizer et Merck qui réduisent les risques d’hospitalisation et de maladie grave, plus d’armes dans la lutte mondiale contre le virus.

Vendredi, le régulateur européen des médicaments a déclaré qu’il examinait les données sur la pilule Covid-19 de Pfizer pour aider les États membres à décider d’une adoption rapide avant toute approbation formelle à l’échelle de l’UE.

Vendredi, les fermetures imminentes ont pesé sur une série de secteurs des marchés financiers, poussant les actions et le pétrole à la baisse et faisant grimper le dollar.

« Nous nous attendons à des mesures ciblées (contre Covid-19) dans certains pays principalement en fonction de la situation sanitaire, mais d’autres facteurs, tels que les situations politiques nationales, seront pertinents », ont déclaré les analystes d’Oxford Economics dans une note.

« Et même si cela peut prendre un certain temps avant qu’un consensus politique puisse être atteint dans d’autres pays, il est clair que le vent a tourné. »

énigme de Noël

Alors que les cas augmentent à nouveau, un certain nombre de gouvernements européens ont commencé à réimposer des limites à l’activité, allant du verrouillage complet de l’Autriche à un verrouillage partiel aux Pays-Bas et des restrictions sur les non vaccinés dans certaines parties de l’Allemagne, de la République tchèque et de la Slovaquie.

Niels Van Regenmortel, le coordinateur des unités de soins intensifs à l’hôpital ZNA Stuivenberg d’Anvers, a déclaré qu’il y avait un risque croissant que les hôpitaux belges aient recours au triage alors que les soins intensifs se remplissent au milieu de la flambée des chiffres de Covid-19, appelant le gouvernement à restreindre la nuit la vie.

Le fait que les pays choisissent ou non de se verrouiller à nouveau dépend d’un large éventail de facteurs, notamment les taux de vaccination, les mandats de masque et la mesure dans laquelle les injections de rappel sont disponibles.

L’Allemagne a déclaré que de nouvelles mesures seraient décidées en fonction du moment où les taux d’hospitalisation atteindraient certains seuils. En France, le président Emmanuel Macron a clairement indiqué qu’il pensait que des niveaux élevés de vaccination devraient suffire à éviter de futurs blocages.

La Grande-Bretagne, avec un nombre d’infections plus élevé que la plupart des pays d’Europe, déploie des troisièmes injections – ou boosters – pour compenser la diminution de la protection par rapport aux deux premières et aider à maintenir l’économie ouverte.

Bien que les nouvelles mesures à travers l’Europe ne frappent pas l’économie autant que les blocages tous azimuts de l’année dernière, les analystes disent qu’elles pourraient peser sur la reprise au dernier trimestre, surtout si elles nuisent aux secteurs de la vente au détail et de l’hôtellerie à Noël.

Un verrouillage complet en Allemagne serait cependant plus grave.

« Avec l’Allemagne (…) imposant de nouvelles restrictions, toute idée que les vaccins offriraient un moyen de passer à une période de Noël plus normale semble être partie en fumée pour le moment, du moins en Europe », a déclaré Michael Hewson, analyste de marché en chef chez CMC. Marchés Royaume-Uni.

« Bien qu’il y ait une peur tenace, cela pourrait se répercuter dans toute la région. »

La pression sur les unités de soins intensifs en Allemagne n’a pas encore atteint son apogée, a déclaré Spahn, exhortant les gens à réduire les contacts pour aider à briser la vague. « Comment va se passer Noël, je n’ose pas le dire. Je peux seulement dire que cela dépend de nous », a-t-il ajouté.

La chancelière Angela Merkel a déclaré jeudi que l’Allemagne limiterait une grande partie de la vie publique dans les zones où les hôpitaux deviennent dangereusement pleins de patients Covid-19 à ceux qui ont été vaccinés ou qui se sont remis de la maladie.

« Il ressort clairement de notre expérience en Angleterre et de ce qui se passe dans toute l’Europe que si les vaccins font une grande partie du gros du travail … d’autres interventions sont nécessaires pour empêcher l’augmentation du nombre de cas », a déclaré Lawrence Young, virologue et professeur d’oncologie moléculaire au Université de Warwick.

« Moins de port de masque, plus de mélange à l’intérieur en raison du temps plus froid et du déclin de l’immunité contribuent également aux niveaux élevés de cas à travers l’Europe. »