L’Autriche fait confiance aux précédents contre la Macédoine du Nord

10/06/2021 à 22:28 CEST

Sport.es

L’Autriche et la Macédoine du Nord ouvriront le feu dans le groupe C dimanche juste avant les Pays-Bas-Ukraine. Un début que les élèves de Franco Foden envisagent avec optimisme, compte tenu des derniers précédents. Et est-ce les deux équipes étaient encadrées dans le même groupe de qualification pour cette européenne et l’Autriche a résolu les deux duels avec la victoire.

L’équipe d’Europe centrale s’est imposée 2-1 à domicile et s’est imposée avec plus de force à domicile (1-4). Deux précédents auxquels ils ont confiance les aideront à démarrer la compétition du bon pied. Alors au moins Konrad Laimer et Alexksander Dragovic.

Le milieu de terrain de Leipzig considère comme un avantage d’avoir mesuré récemment ce qui est devenu l’un des invités surprise du tournoi : “On les connaît bien et ça facilite un peu les choses”. Le défenseur du Bayer Leverkusen, quant à lui, a déclaré: “Nous connaissons leurs forces et leurs faiblesses.” Et il a souligné la vocation offensive des Macédoniens comme facteur en faveur de l’Autriche : & rdquor; Ils jouent l’attaque et cela ouvre des espaces derrière & rdquor;.

316 minutes de sécheresse

Et c’est que si l’Autriche veut commencer par la victoire, elle devra mettre un terme à la 316 minutes qui s’additionnent sans marquer de but, depuis que Ssa Kalajdzic a fermé le compte contre les îles Féroé (3-1) le 28 mars. Depuis, 4-0 contre le Danemark, 0-1 contre l’Angleterre et 0-0 avec la Slovaquie.