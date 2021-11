L’Autriche lance les passeports vaccinaux | Rapport SGT

par Ken Macon, Reclaim The Net :

Les Autrichiens qui ne peuvent pas produire de passeport vaccinal ne pourront bientôt plus entrer dans les bars et plusieurs autres lieux publics. Le mandat de vaccination a été imposé en raison du nombre croissant de cas, a déclaré le chancelier Alexander Schallenberg tout en annonçant les nouvelles restrictions.

Le mandat du passeport vaccinal prendra effet à partir de lundi. Ceux qui n’ont pas été vaccinés ne pourront pas entrer dans la plupart des lieux et événements publics et de divertissement avec plus de 25 personnes. Cette décision devrait avoir un impact énorme, étant donné que 36% de la population du pays n’a pas été vaccinée.

« L’évolution est exceptionnelle et le taux d’occupation des lits de soins intensifs augmente nettement plus rapidement que prévu », a déclaré Schallenberg.

Bien que de nouvelles restrictions entrent en vigueur lundi, le gouvernement autorisera une période de transition de quatre semaines. Pendant la période de transition, ceux qui n’ont reçu qu’une seule dose du vaccin et ceux qui ont récemment obtenu un test PCR négatif seront exemptés des restrictions. Cependant, après les quatre semaines, seuls ceux qui ont été complètement vaccinés seront exemptés des restrictions.

Contrairement à la plupart des pays et juridictions, l’Autriche reconnaîtra une récupération récente de COVID comme l’équivalent d’une vaccination complète.

Les mandats de vaccination ne s’appliqueront pas aux employés, seulement aux clients.

La chancelière a fait valoir que : « L’une est une activité de loisir entreprise volontairement – ​​personne ne m’oblige à aller au cinéma ou au restaurant – l’autre est mon lieu de travail.

Le gouvernement conservateur a également annoncé des mesures plus strictes sur les non vaccinés si 600 patients COVID sont admis dans les unités de soins intensifs.

Cette décision ajoute l’Autriche au nombre croissant de pays européens mettant en œuvre des mandats de passeport vaccinal.

