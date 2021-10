27/10/2021 à 10h31 CEST

SPORT.es

La pandémie de coronavirus qui a commencé en mars 2020 nous a fait voir cette vie telle que nous la connaissons cela peut changer en un week-end, en quelques semaines des conditions jamais vues auparavant peuvent être créées. Cela a amené certains pays du monde, comme l’Autriche, à commencer à travailler dans des scénarios alternatifs et futurs où d’autres problèmes assaillent l’humanité, il s’agit, par exemple, de pannes généralisées.

Dans un nouveau modèle à l’étude dans les forces armées autrichiennes, le pays préparez-vous à ce que tout le monde soit prêt pour des pannes généralisées d’ici 2025 ce sera en Europe. Il est vrai que ces modèles peuvent évoluer, ils peuvent être avancés ou retardés selon l’économie et la production d’énergie électrique.

Cependant, l’Autriche ne veut pas manquer d’options, c’est pourquoi elle a réalisé des milliers d’affiches d’information Et il a publié des plans sur ce qu’il faut faire quand il y a une panne comme celle-ci et que nous ne pouvons rien faire. Les feux de circulation, les ordinateurs et, en général, toutes sortes d’appareils électroniques seront retenus pour une durée indéterminée. Par conséquent, vous aurez besoin de nourriture et de tout ce dont vous avez besoin pour survivre au moins deux semaines.