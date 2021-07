L’Autriche renforce un coup unique, selon McLaren

in

Andreas Seidl ne s’attend pas à ce que McLaren soit aussi fort ailleurs qu’en Autriche où la piste leur convenait et Mercedes avait des problèmes.

L’équipe britannique était excellente au Red Bull Ring, avec Lando Norris se qualifiant P4 et P2 dans les deux courses et terminant P3 dans la deuxième d’entre elles, même avec une pénalité de cinq secondes.

Il a raté de peu la pole position face à Max Verstappen le samedi avant de se battre contre les deux pilotes Mercedes le dimanche où il était loin devant le reste du milieu de terrain.

Seidl ne s’attend pas à ce que cela reste le cas à l’avenir, soulignant que c’était une configuration particulièrement bonne pour la voiture et que Lewis Hamilton avait subi des dommages.

“Je pense que nous devons être réalistes, c’était une piste qui convient à notre voiture”, a déclaré le patron de l’équipe selon Motorsport.com.

« Ce qui était bon à voir, c’est que je pense que, par rapport au week-end dernier, avec les développements et les ajustements que nous avons également apportés aux réglages, nous avons définitivement fait un pas en avant en termes de performances, à la fois en qualifications et en Dans la course. Cela nous a permis d’être en mesure aujourd’hui d’affronter certaines des meilleures voitures.

“Mais je ne sais pas exactement quels problèmes ont eu par exemple Mercedes ou Lewis, ce qui nous a donné une chance de remporter un podium uniquement grâce à nos propres performances, ce qui est génial.”

💯 des points pour @LandoNorris cette saison ! 👏 Quelle a été votre course préférée jusqu’à présent? pic.twitter.com/tClnSmW4lG – McLaren (@McLarenF1) 7 juillet 2021

Même avant les deux courses en Autriche, la saison avait été excellente pour McLaren, qui s’appuyait sur les gros progrès réalisés en 2020.

Seidl dit qu’ils doivent rester concentrés sur la poursuite de ces progrès plutôt que de se laisser emporter et de regarder vers les autres équipes.

“Nous savons exactement où nous en sommes en tant qu’équipe, nous savons quel est le déficit”, a-t-il ajouté.

« Nous savons également quel est le déficit du côté de l’équipe en termes d’infrastructure, etc. Ce n’est donc pas une surprise que nous soyons là où nous sommes.

« Nous sommes en voyage. Nous avons un plan clair sur la façon dont nous voulons réduire ce déficit et cela prend quelques années, mais ce qui est bien, c’est que nous prenons des mesures.

« Nous sommes ambitieux, mais il n’y a pas de magie et je pense simplement qu’il est toujours bon d’avoir le sens du réalisme et de ne pas se laisser emporter par des résultats comme l’Autriche, qui sont excellents et donnent une bonne énergie à l’équipe.

“Mais cela ne change pas l’image, l’image réaliste que nous avons de l’endroit où nous sommes.”

