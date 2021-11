L’Autriche s’apprête à commencer un verrouillage pour les non vaccinés uniquement

par Jow Martino, ThePulse :

Les faits : L’Autriche s’apprête à annoncer un verrouillage pour les personnes non vaccinées uniquement. L’Autriche connaît son plus grand nombre de cas depuis le début de la pandémie. Les hospitalisations ne suivent cependant pas cette tendance. Seulement 65% de la population autrichienne est complètement vaccinée. Réfléchissez : COVID semble être une maladie saisonnière, les blocages ne faisant pas grand-chose pour réduire la propagation, pourquoi la politique ne suit-elle pas la science ? Est-ce une autre technique de coercition pour augmenter la conformité?

Le chancelier autrichien, Alexander Schallenberg, a annoncé vendredi qu’il est probable que toutes les personnes non vaccinées en Autriche seront bientôt contraintes à un verrouillage. Cela affectera environ 35% de la population autrichienne, soit des millions de personnes.

Lors d’une conférence de presse au Tyrol, Schallenberg a déclaré que le verrouillage devrait être officiellement approuvé dimanche, mais on ne sait pas encore quand le verrouillage commencera.

Pendant le confinement, les personnes non vaccinées ne seront pas autorisées à quitter leur domicile sauf pour le travail, les courses essentielles ou un petit moment d’exercice. Des contrôles aléatoires permettront de s’assurer du respect des nouvelles restrictions. Les personnes non vaccinées dans les régions autrichiennes de Haute-Autriche et à Salzbourg seront confrontées à ces restrictions, que le pays tout entier suive ou non, c’est ce qui reste incertain.

« Un verrouillage pour les non vaccinés signifie que l’on ne peut pas quitter sa maison à moins d’aller travailler, faire du shopping (pour l’essentiel), se dégourdir les jambes – exactement ce que nous avons tous dû subir en 2020. » Alexandre Schallenberg

Les cas quotidiens en Autriche sont en hausse avec 11 576 nouveaux cas mercredi et 11 040 nouveaux cas vendredi. Au 7 novembre, 1445 personnes étaient hospitalisées, dont 347 en soins intensifs. Il s’agit d’environ la moitié du pire que l’Autriche ait connu en novembre 2020, alors que 3901 personnes étaient hospitalisées et 682 en soins intensifs.

Gardez à l’esprit qu’il est plus que probable que les tests PCR soient très inexacts pour déterminer si une personne a COVID ou est infectieuse. Certaines estimations placent les taux de faux positifs dans la fourchette de 50 %, d’où la raison pour laquelle les hospitalisations ou les nombres de soins intensifs sont une mesure beaucoup plus importante.

Devrions-nous faire confiance aux données déclarées par le gouvernement ? Vous trouverez ci-dessous deux graphiques illustrant le parcours de l’Autriche avec COVID depuis 2020. Le premier graphique montre les cas de tous les temps et le second les hospitalisations de tous les temps.

Vous pouvez noter que même si les cas sont à un niveau record, les hospitalisations sont la moitié de la pire période et les 2/3 de la deuxième pire période.

Autriche CASES tous les temps. Autriche HOSPITALISATIONS de tous les temps.

On pourrait supposer que les vaccinations ont réduit la gravité des cas, mais de la même manière que nous le voyons au Royaume-Uni, il semble que les vaccinations puissent également augmenter les risques d’infection.

Quoi qu’il en soit, étant donné que les vaccins perdent en efficacité, n’arrêtent pas l’infection et comportent une multitude de risques, les obliger ou contraindre les citoyens à les obtenir est absurde et contraire à l’éthique.

« L’objectif est très clair : que nous donnions le feu vert ce dimanche pour un verrouillage national pour les non vaccinés. » Alexandre Schallenberg

Environ 60% de la population autrichienne est entièrement vaccinée contre le COVID-19, qui est le deuxième taux le plus bas d’Europe occidentale.

Naturellement, de nombreuses questions subsistent sur la faisabilité d’un confinement qui ne s’appliquerait qu’aux personnes non vaccinées. Cela passera-t-il par le système d’honneur?

« Nous ne vivons pas dans un État policier et nous ne pouvons ni ne voulons vérifier chaque coin de rue. » Alexandre Schallenberg

À un moment donné, il faut se demander : allons-nous vraiment traiter les gens dans la société différemment simplement parce qu’ils ne subiront pas une intervention médicale inutile ? Combien de temps avant que des mesures comme celle-ci ne s’étendent à d’autres régions du monde ?

On a l’impression que nous normalisons la ségrégation entraînée par un régime autoritaire qui n’est pas basé sur la logique ou la réalité – quand la population se demande-t-elle si cela suffit ?

Personne ne va monter et sauver la journée ici. Les gouvernements ne vont pas cesser d’abuser du pouvoir. Les médias grand public ne vont pas admettre soudainement qu’ils trompent les gens depuis 2 ans. Il faudra qu’il y ait une sorte de révolution, venant du peuple. Non, je n’appelle pas à quelque chose de violent ou d’abusif, mais à quelque chose d’éveillé et de responsabilisation.

