L’Autriche traitera la crypto comme des actions à des fins fiscales afin de « réduire les préjugés envers les nouvelles technologies »

AnTy10 novembre 2021

L’Autriche va taxer les actifs cryptographiques comme les investissements traditionnels en actions et obligations pour renforcer la confiance en eux.

À partir de mars de l’année prochaine, l’Autriche imposera une plus-value de 27,5% sur les devises numériques, y compris Bitcoin et Ether.

Le ministère fédéral autrichien des Finances a qualifié ce modèle de premier du genre et a déclaré que cela le rend plus équitable pour les investisseurs. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une refonte fiscale nationale.

« Nous faisons un pas dans le sens de l’égalité de traitement, pour réduire la méfiance et les préjugés à l’égard des nouvelles technologies », a déclaré mardi le ministère des Finances dans un communiqué cité par Bloomberg.

Pendant ce temps, la Corée du Sud s’apprête à prélever un impôt de 20 % sur les plus-values ​​sur les actifs cryptographiques à partir de janvier 2022.

Alors que de nombreux politiciens coréens ont fait pression pour retarder la taxe cryptographique, le vice-Premier ministre et ministre de l’Économie et des Finances Hong Nam-ki souhaite qu’une nouvelle règle fiscale entre en vigueur à temps.

Nam-ki a récemment déclaré que « la taxation des actifs virtuels devrait être effectuée comme prévu ».

Il a souligné que la majorité des pays du G20 taxaient les actifs virtuels, affirmant que « la taxation est possible et sûre ».

« Si le parti au pouvoir et les partis d’opposition acceptent de suspendre la fiscalité en modifiant la loi indépendamment de la volonté du gouvernement, le gouvernement n’a d’autre choix que de le faire.

