L’Autriche va taxer les actions et obligations de type crypto : rapport

Le ministère fédéral autrichien des Finances espère renforcer la confiance dans les crypto-monnaies en les taxant comme les investissements traditionnels en actions et obligations, selon un article de Bloomberg.

À partir de mars prochain, l’Autriche appliquera une taxe sur les plus-values ​​de 27,5% sur les monnaies numériques, y compris le bitcoin et l’éther. L’initiative fera partie d’une refonte fiscale nationale. être plus juste pour les investisseurs. « Nous faisons un pas dans le sens de l’égalité de traitement, pour réduire la méfiance et les préjugés à l’égard des nouvelles technologies », a déclaré mardi le ministère des Finances dans un communiqué cité par Bloomberg.

Lire la suite: House envoie un projet de loi sur les infrastructures avec une disposition fiscale crypto au président américain