L’Autrichien Kurz contre l’UE accueillant des réfugiés afghans TRT world now news | Monde | Nouvelles

Sebastian Kurz s’est opposé à l’idée que l’Autriche accepte les Afghans fuyant les talibans alors que des milliers de personnes cherchent à quitter l’Afghanistan au milieu de la prise de contrôle des insurgés la semaine dernière. M. Kurz a fait ces commentaires alors que les États-Unis, le Royaume-Uni et les pays de l’Union européenne poursuivent leurs efforts pour évacuer le plus de personnes possible de Kaboul. Vienne a accueilli plus d’un pour cent de sa population en demandeurs d’asile lors de la crise migratoire en Europe en 2015 et 2016.

Le chancelier Kurz a construit sa carrière en adoptant une ligne dure en matière d’immigration, remportant toutes les élections législatives depuis 2017.

S’adressant à la chaîne de télévision Puts TV, M. Kurz a déclaré: “Je suis clairement opposé à ce que nous acceptions maintenant volontairement plus de personnes et cela n’arrivera pas pendant ma chancellerie.”

La chancelière a également déclaré que les personnes fuyant l’Afghanistan devraient rester dans la région car le Turkménistan et l’Ouzbékistan voisins n’avaient accueilli respectivement que 14 et 13 réfugiés afghans.

Au lieu d’accepter des réfugiés, Kurz a déclaré qu’ils « doivent faire tout ce qui est en notre pouvoir » pour améliorer la situation en Afghanistan, en particulier en ce qui concerne les préoccupations concernant les droits des femmes sous le régime taliban.

L’Union européenne se demande quoi faire des Afghans qui l’ont aidée au cours des 20 dernières années.

L’Autriche compte plus de 40 000 réfugiés afghans, le deuxième plus grand nombre d’Europe après l’Allemagne, qui en compte 148 000, selon les données de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés UNHCR pour 2020. La population de l’Autriche est neuf fois plus petite que celle de l’Allemagne.

Alors que l’ONU s’occupe des Afghans qui l’ont aidée au cours des 20 dernières années, Kurz a déclaré que venir en Autriche pour se réfugier n’était pas une option.

Il y aurait 14 000 personnes à l’intérieur de cet aérodrome, contrôlé par l’armée américaine, attendant d’embarquer sur des vols à l’aéroport de Kaboul.

Le ministre des Forces armées, James Heappey, a déclaré que la Grande-Bretagne faisait pression pour que la date limite soit repoussée au-delà du 31 août après avoir identifié des milliers de personnes, dont des citoyens afghans, qu’elle souhaitait aider à évacuer.

“Même s’ils sont les sept personnes les plus puissantes de la planète, ils ne peuvent pas prendre cette décision isolément. Les talibans obtiennent également un vote et c’est pourquoi nous continuons à travailler vers le 31”, a déclaré Heappey à la radio LBC. .

“Même si la volonté politique à Londres, Washington, Paris, Berlin est pour une prolongation, les talibans peuvent dire non”, a-t-il déclaré.

Le gouvernement britannique cherche également de nouvelles sanctions contre les talibans.

Le groupe islamiste a pris le pouvoir alors que les États-Unis et leurs alliés retiraient leurs troupes après une guerre de 20 ans lancée dans les semaines qui ont suivi les attentats du 11 septembre 2001.