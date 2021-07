L’Autrichien Strakka, premier leader avec -8 ; Arnaus à 5 coups et Campillo, à 7

L’Autrichien Sepp Straka, actuel numéro 161 au classement mondial, mène, avec une manche de 63 coups (8 sous le par), le tournoi de golf masculin des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 après la première des quatre manches dans le parcours Est du Kasumigaseki Country Club, où Adri Arnaus a commencé avec cinq coups sûrs et Jorge Campillo, avec sept.

Straka, 28 ans, formé à l’Université de Géorgie (USA), professionnel depuis 2016 et dont il a remporté le seul titre en 2018 dans le KC Golf Classic, du Web.com Tour -deuxième division du PGA Tour-, a profité de les excellentes conditions Dans lesquelles il a joué, sans vent et un terrain parfait, pour prendre les commandes du tournoi seul avec une carte à huit birdies sans aucun échec grâce à un bon jeu du tee au green et au putter.

En compagnie de son frère Sam en caddie et qui a récemment changé sa routine avec le putter, le joueur viennois, qui n’a pas fait le cut dans six des sept derniers tournois auxquels il a participé, mène d’un coup au Thai Jazz Janewattananond , qui a terminé son tour avec un septième birdie à 18 ans après une longue interruption de tempête ; et en deux le duo formé par le Belge Thomas Pieters et le Mexicain Carlos Ortiz.

Pieters a réussi un aigle et quatre oiselets sans échec, et Ortiz, 61e au classement mondial, a réussi jusqu’à sept oiselets et a commis une seule erreur bogey au 9e trou.

Le bon départ du golf latino-américain a été endossé par le Vénézuélien Jhonattan Vegas, cinquième avec 66 (5 en dessous) et qui partage la cinquième place avec le Danois Joachim B. Hansen et le Philippin Juvic Pagunsan, et le Colombien Sebastián Muñoz, à égalité dans le huitième avec l’Anglais Paul Casey, l’Indien Anirban Lahiri et le Suédois Alex Noren. L’aussi Mexicain Abraham Ancer a débuté avec 69 (-2) et le Chilien Joaquín Niemann s’est également imposé, de justesse, sur le terrain (70, -1).

Le barcelonais Adri Arnaus, présent à Tokyo avant la démission de ses compatriotes Sergio García et Rafa Cabrera-Bello, a bien démarré, avec un tour de 68 (3 de retard), résultat de cinq birdies entachés de deux bogeys qui l’ont empêché de terminer encore plus haut. .

Jorge Campillo, de Cáceres, remplaçant de dernière minute du numéro un mondial, son compatriote Jon Rahm, en panne à cause du covid-19, a délivré un carton signé de 70 (-1) avec trois birdies et deux bogeys.

Parmi les grands favoris, les Américains Xander Schauffele et Patrick Reed ont débuté avec 68 (-3), les mêmes coups qu’Arnaus ou le Norvégien Viktor Hovland ; Collin Morikawa a signé 69 (-2) et Justin Thomas, 71 (pair)

Par ailleurs, le Japonais Hideki Matsuyama, actuel champion des Masters, et l’Irlandais Rory McIlroy ont fait 69 (-2) et l’Anglais Tommy Fleetwoood, 70 (-1) au départ.

La première journée a été longuement interrompue par un orage avec un appareil électrique.