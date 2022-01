Lava est prêt à vendre l’Agni 5G à perte si vous êtes prêt à vous séparer de vos Realme 8s

La marque locale Lava a annoncé lundi qu’elle offrirait aux propriétaires de Realme 8s la possibilité d’obtenir gratuitement l’Agni 5G en échange de leur smartphone existant. Dans le cadre de sa nouvelle campagne promotionnelle, intitulée « Offre d’échange Realme avec Agni » qui est lancée aujourd’hui, Lava vous offrira gratuitement un téléphone Agni 5G en échange de Realme 8, quelle que soit la variante que vous possédez.

L’offre est valable sur les versions RAM 6 Go (17 999 Rs) et 8 Go (19 999 Rs) du Realme 8. Le Lava Agni 5G est disponible en configuration RAM unique de 8 Go pour Rs 19 999. Donc, fondamentalement, Lava supportera le coût supplémentaire, qui est de Rs 2 000, s’il vous arrive d’échanger la variante de 6 Go de RAM du Realme 8s et de vous vendre l’Agni 5G à perte pour une raison curieuse.

Si vous êtes intéressé par ce programme unique en son genre, Lava a mis en place un mode d’emploi détaillé sur son site Web. La dernière date d’inscription est le 7 janvier 2022. Le programme sera limité au premier arrivé, premier servi ou jusqu’à épuisement des stocks.

Aussi bonne que puisse paraître l’offre, voici quelques points que vous devez savoir si vous envisagez de vous lancer. Le Realme 8s est d’un excellent rapport qualité-prix. Nous l’avons appelé un « téléphone 5G à petit budget qui fonctionne comme annoncé » dans notre examen complet. Le Lava Agni 5G n’est pas un mauvais téléphone, mais c’est d’abord un téléphone axé sur les performances, tandis que tout le reste, y compris la durée de vie de la batterie, pourrait être meilleur.

L’Agni a un écran légèrement plus grand (et une caméra ultra grand angle), mais cela et les performances ne suffisent pas à justifier d’en choisir un par rapport à un Realme 8. Le Realme 8s, en fait, est le deuxième meilleur téléphone 5G disponible au sud de Rs 20 000 aujourd’hui – le premier étant le Narzo 30 Pro de Realme. Donc, vous voudrez peut-être réfléchir à deux fois avant d’aller de l’avant avec quelque chose comme ça.

Curieusement, le Redmi Note 11T, un autre téléphone 5G économique qui va au coude à coude avec l’Agni ne fait pas partie du plan de Lava.

