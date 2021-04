Lava vise 5% de part de marché dans le segment des smartphones d’ici la fin de l’année

La société a également lancé un programme de mise à niveau du téléphone, permettant aux utilisateurs de mettre à niveau la RAM / stockage sur leurs appareils dans un centre de service. (Image représentative)

La société nationale de téléphones mobiles Lava vise à atteindre une part de marché de 5% dans le segment des smartphones d’ici la fin de l’exercice en cours et mise sur la fidélité de ses clients de téléphones polyvalents pour y parvenir.

Lava détient une part de marché d’environ 20% dans les téléphones multifonctions et comme la plupart des mises à niveau vers les smartphones proviendront de ce segment, la société s’attend à devenir un acteur plus important dans le segment des smartphones, actuellement dirigé par des marques chinoises.

En janvier, la société a lancé un smartphone «sur mesure» qui peut être fabriqué selon les exigences des clients. La société a également lancé un programme de mise à niveau du téléphone, permettant aux utilisateurs de mettre à niveau la RAM / stockage sur leurs appareils dans un centre de service.

«Nous venons de faire une sérieuse incursion dans les smartphones… nous prévoyons de terminer l’année avec 5% de part de marché sur les smartphones. En raison de cette base de téléphones multifonctions que nous avons et comme les nouveaux clients doivent provenir de la base des téléphones multifonctions … notre forte équité avec ces consommateurs et aussi notre capacité à convertir les leçons tirées d’eux en produits, je pense que nous devrions être en mesure de pour bien faire », a déclaré Sunil Raina, président et chef d’entreprise de Lava International, à FE.

Lava a également été sélectionnée comme l’une des cinq entreprises locales dans le cadre du programme d’incitation liée à la production (PLI) pour la fabrication de smartphones. Lava, comme beaucoup d’autres, n’a pas été en mesure d’atteindre l’objectif de production pour FY21, mais la société espère atteindre les objectifs dans les années à venir et obtenir les incitations nécessaires du gouvernement. Il prévoit de sortir des smartphones 5G au troisième trimestre (octobre-décembre) de cet exercice dans la fourchette de prix de 10000 à 20000 Rs.

Raina a déclaré que si les appareils 5G ont commencé à arriver sur le marché, les réseaux ne sont pas encore prêts avec les services 5G. «Nous pensons que 2022 verra beaucoup d’action du côté du réseau 5G et que les appareils seront donc bien plus que ce que vous voyez aujourd’hui. Dans le même temps, nous savons également que les gens veulent acheter un appareil à l’épreuve du temps… et s’il est doté de la 5G, vous êtes assuré que vous n’avez pas le mauvais appareil. Par conséquent, nous construisons notre portefeuille qui comprend également des téléphones 5G », a-t-il déclaré.

L’entreprise a actuellement une capacité de production de 50 millions d’appareils par an. Sur la production, 70% sont consommés localement et le reste 30% est exporté.

