Lavadora secadora Teka con una oferta brutal y sin gastos de envío

Actualmente cada vez tenemos menos espacio en casa para tendre la ropa una vez la hemos lavado. Además, durante el invierno hay prendas que tardan mucho en secarse, de ahí que cada vez más gente opte por adquirir una lavadora secadora. De esta forma, podrán lavar y secar toda la colada para que no tengamos que tender nada y con la comodidad de que contar con ambas funciones en un mismo electrodoméstico. Si estás pensando comprar una, ahora tienes esta Lavadora secadora Teka con una gran oferta en PcComponentes.

Un modèle avec système Spraywash con un mejor rendimiento de lavado gracias a la salida extra de agua con détergente desde la parte superior para una perfecta recirculación y con el sistema Eco3Plus, que como su propio nombre indica, ofrece un extra de ahorro y sostenibilidad reduciendo considérablemente el consumo de agua y energía.

Ropa limpia y seca en 29 minutes

El modelo en cuestión es el Teka WDT 71040 WH, una lavadora secadora de carga frontal con una capacidad de hasta 10 kg para el lavado y de 6 kg para el secado y que incluye un sistema de programación diferida, es decir, podemos planificar el momento del día en el que queremos que realice nuestra colada incluso cuando no estamos en casa. Así vamos a poder aprovechar los intervalos de tarifas de mayor ahorro de nuestro contrato de luz y tener la ropa lista para sacarla cuando lleguemos a casa. Entre las especificaciones y características de esta lavadora secadora Teka, hay que destacar que puede lavar y secar toda la ropa en nada más que 29 minutos, aunque también cuenta con booster de fonction para reducir el tiempo de lavado de cualquiera de los programas y un lavado ligero para ropa poco sucia de tan solo 12 minutos. Entre sous 11 programmes de lavage et 4 de secado, además de los citados anteriormente, también nos encontramos con programas especiales antialérgico, ECO, especial para ropa delicada, etc. Otra de sus funciones más destacadas es la que nos permite programar el momento del lavado y la regulación automática del a. El ojo de buy de esta lavadora secadora Teka es de 33 cm de diámetro y tiene bloqueo de seguridad para niños. Su tambor es de acero inoxidable con un volumen de 62 litros de capacidad y ofrece un nivel de ruido de 58 dB durante el lavado y de 64 dB para el secado. A nivel de diseño, es un electrodoméstico moderno que seguro encajará a la perfección con el diseño de tu cocina.

Offre pour la lavadora secadora Teka WDT 71040 WH

En lo que al precio se refiere, este modelo cuenta con un precio de venta recomendado de 627,67 euros, pero en PcComponentes es posible conseguirla ahora en oferta con un descuento de unos 50 euros y ahorrarnos los gastos de envío, por lo que podremos recibirla en casa a un precio final de nada más que 578,67 euros.

El plazo de entrega estimado para esta lavadora secadora Teka es de entre cinco y siete días naturales. En menos de una semana podrás lavar y secar toda tu ropa en un santiamén.