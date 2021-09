“Lavage de voiture gratuit en déplacement”: les internautes s’en donnent à coeur joie alors que la vidéo de l’eau s’écoulant du survol de Delhi devient virale

La vidéo virale a donné aux internautes l’occasion de profiter d’une journée sur le terrain alors qu’ils faisaient des réactions hilarantes.

Au milieu des fortes précipitations à Delhi depuis mardi, une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux montrant un jet d’eau de pluie tombant d’un survol de la capitale nationale.

La vidéo a été publiée pour la première fois par un certain Sanjay Raina sur Twitter, qui est rapidement devenue virale. Bien qu’il ne soit pas clair quand et où la vidéo a été tournée, plusieurs utilisateurs ont déclaré qu’elle ressemblait au survol de Vikaspuri.

Pendant ce temps, la vidéo virale a donné aux internautes l’occasion de profiter d’une journée sur le terrain alors qu’ils proposaient des réactions hilarantes, certains l’appelant « Niagara Waterfalls » et une opportunité d’obtenir un lave-auto gratuitement.

Bienvenue dans la #WaterfallCity de #Delhi #DelhiRains pic.twitter.com/ZQtYbwvFB6 – Sanjay Raina (@sanjayraina) 31 août 2021

Installations de classe mondiale par Kejriwal Lavage de voiture gratuit en déplacement !! #DelhiRains #Delhi pic.twitter.com/KMCl8Kwh7k — Resham ???????? (@MyPoint0fView_) 31 août 2021

Delhi mai banega Niagra Fall … uski ye pehli jhalak hai – Sumit Srivastava (@meet2sumeet) 31 août 2021

अजब विकास मॉडल !

भी पानी ऊपर भी पानी !! pic.twitter.com/FatKeGIu13 – Mukesh Sharma (@MukeshSharmaMLA) 31 août 2021

La région de la capitale nationale connaît des précipitations incessantes depuis lundi, submergeant les zones basses dans des eaux jusqu’aux genoux et affectant la circulation dans certaines parties de la ville.

Mardi, Delhi a mesuré 84 mm de précipitations en seulement six heures – entre 8 h 30 et 14 h 30 – qui ont inondé les routes et provoqué des embouteillages massifs sur des tronçons clés tels que ITO, Ring Road près du survol d’IP Estate, Dhaula Kuan, et la route Rohtak.

“Un orage avec des pluies d’intensité légère à modérée se produirait sur et dans les zones adjacentes des endroits isolés de l’est, du sud-est, du nord-est, du nord, de Delhi, de Sohana, de Nuh, d’Aurangabad, de Hodal, de Manesar (Haryana) Noida, du Grand Noida…”, a déclaré le bulletin météorologique de l’Inde. Le ministère (IMD) avait émis une alerte tôt le matin aujourd’hui.

