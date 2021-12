L’avait-il avec l’application Dropbox ? Voici cinq clients Dropbox alternatifs

L’application Dropbox a une réputation troublée parmi les utilisateurs de Mac. Le client est souvent appelé pour avoir utilisé des ressources système importantes, même s’il ne fait rien en arrière-plan. Et lorsqu’il passe à l’action, la synchronisation avec les serveurs de Dropbox peut parfois être extrêmement lente, sans raison évidente.



À cela s’ajoute le fait que près d’un an après la disponibilité des premiers Mac dotés de la puce M1, Dropbox ne prend toujours pas en charge nativement le silicium Apple et ne le sera pas avant 2022. Cela signifie que les propriétaires de Mac ‌M1‌ doivent utiliser Dropbox avec Rosetta , et les rapports suggèrent que le client saigne la durée de vie de la batterie du MacBook et utilise une quantité disproportionnée de mémoire sur les Mac en silicium d’Apple.

Si vous avez eu votre part de frustration avec l’application Dropbox, vous pouvez toujours passer à un autre service de stockage cloud concurrent comme iCloud, ou vous pouvez essayer l’un des clients Mac alternatifs suivants pour synchroniser avec votre compte Dropbox existant.

1. Maestral (gratuit)





Maestral est un client Dropbox open source populaire pour Mac qui est gratuit et a une empreinte de ressources nettement plus petite que l’application Dropbox (40 Mo contre 420 Mo). Le client léger synchronise facilement les fichiers et les dossiers en arrière-plan et n’arrêtera pas votre Mac au cours du processus. Il prend également en charge nativement le silicium Apple. Les mises en garde sont qu’il ne prend pas en charge Dropbox Paper, les paramètres de dossier partagé ou le transfert des seules parties d’un fichier qui ont changé (« binary diff »).

2. CloudMounter (29,99 $ par an)





CloudMounter connecte les comptes de stockage cloud tels que Dropbox et Google Drive au Finder de votre Mac, vous permettant de les traiter comme des disques locaux normaux. Vous pouvez rechercher, faire glisser, déposer et accéder à vos fichiers, et il ne les synchronise pas automatiquement avec votre lecteur local, ce qui est idéal si vous avez besoin d’accéder aux fichiers sur les serveurs de Dropbox mais que vous manquez d’espace de stockage. Il crypte vos fichiers pour assurer leur sécurité, et vous pouvez également partager n’importe quel fichier ou dossier en copiant son lien Dropbox dans le presse-papiers via une option de menu contextuel.

3. Canard de montagne 3 (39 $)





Comme CloudMounter, Mountain Duck s’intègre à Finder pour le transformer en un client SFTP entièrement fonctionnel, vous permettant d’accéder à votre compte Dropbox (ou à un autre service de stockage en nuage) comme s’il s’agissait d’un lecteur local. Vous pouvez choisir de conserver les fichiers individuels hors ligne sur votre disque local, et il affiche quels fichiers sont synchronisés avec de petites icônes. Le cryptage côté client est inclus et il dispose également d’un menu contextuel pour garder les options de synchronisation et de copie d’URL à portée de main.

4. Transmettez 5 (45 $)





L’application de transfert de fichiers de longue durée Transmit était autrefois appelée client FTP, mais de nos jours, elle peut également se connecter à 11 services cloud différents, Dropbox étant l’un d’entre eux, c’est pourquoi nous l’avons inclus ici. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un remplacement direct du client Dropbox (il ne synchronise pas les fichiers en arrière-plan), son interface à double volet est plus rapide que le Finder, ce qui le rend utile si vous chargez et téléchargez des fichiers régulièrement. Il possède également des fonctionnalités utiles telles que File Sync, qui peut refléter des fichiers distants et locaux en un seul clic.

5. Strongsync (49,95 $)





Strongsync est un autre client qui vous permet de monter des comptes de stockage cloud sur votre Mac comme s’il s’agissait de disques locaux. Les fichiers sont téléchargés de manière transparente lorsqu’une autre application les demande ou lorsque vous les demandez dans le Finder. Entre autres clouds, il prend en charge Dropbox et Dropbox for Business. Il n’y a pas d’extension de noyau ni de redémarrage nécessaires, il offre une recherche complète dans la bibliothèque et son interface SwiftUI 2 prend en charge nativement les Macs Apple et Intel.

Connaissez-vous d’autres clients Mac qui prennent en charge l’intégration de Dropbox et qui se sont avérés utiles pour vous ? Faites le nous savoir dans les commentaires.