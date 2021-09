L’avalanche (AVAX) atteint un nouveau record historique

L’avalanche (AVAX) a atteint son nouveau record historique.

AVAX a grimpé à 28,1 % en une semaine.

De nouveaux partenariats et un cycle d’investissement de 230 millions de dollars pourraient être à l’origine de la flambée des prix.

Nous savons tous qu’une énorme différence peut être observée dans l’industrie de la cryptographie en quelques mois seulement. De manière significative, la flambée des prix et la baisse de la valeur des prix sont habituelles lorsqu’il s’agit de crypto-monnaies. Avoir la technologie comme avantage, le marché de la cryptographie a connu une croissance exponentielle avec ses développements dans le réseau. Chaque réseau évolue et ajoute de nouvelles fonctionnalités à son écosystème pour être notifié aux yeux des investisseurs.

En plus de cela, la technologie blockchain a créé un impact parmi les investisseurs en ce qu’elle produit des transactions sécurisées et à grande vitesse. L’intégration de la blockchain dans le réseau permet de sécuriser la plate-forme, des frais peu élevés et des transactions à grande vitesse. Par exemple, Avalanche (AVAX) est également une blockchain relativement nouvelle qui se concentre sur des transactions rapides et des frais bas. De plus, AVAX a maintenant atteint son nouveau prix record à 79,31 $ il y a quelques heures à peine.

Avalanche (AVAX) est un écosystème blockchain conçu pour être un réseau sécurisé, dispersé dans le monde et décentralisé. Le protocole est unique en ce qu’il utilise trois chaînes de blocs différentes pour offrir un cadre interopérable et sans confiance sur lequel les développeurs peuvent s’appuyer. La pièce native d’Avalanche est le jeton AVAX, qui agit comme une solution de paiement pour les utilisateurs.

État actuel du marché

Au moment de la rédaction, le prix de négociation d’AVAX était de 73,80 $ avec un volume de négociation de 2 605 430 173 $ au cours des dernières 24 heures. De plus, le prix actuel d’AVAX est de 7,1% inférieur à son plus haut historique à 79,31 $. L’offre actuelle de pièces AVAX en circulation est de 220 286 577 et occupe le 11e rang.

Graphique de trading d’AVAX

Le graphique illustre la tendance haussière de la semaine dernière. La valeur du prix d’AVAX a bondi à 8,3% au cours des dernières 24 heures alors qu’avec des statistiques sur 7 jours, le prix a grimpé à 28,1%. En outre, la valeur du prix d’AVAX est passée de 61,65 $ à 79,31 $ en une semaine, ce qui est impressionnant.

Raisons pour lesquelles AVAX a été boosté

Avalanche a été le centre du marché au cours des deux dernières semaines. Il a connu une montée en popularité suite à sa concentration sur le jeton DeFi. De plus, Avalanche a grimpé en flèche avec de nouveaux partenariats, parmi lesquels le populaire protocole DeFi Aave. En plus de cela, la société a divulgué un cycle d’investissement de 230 millions de dollars pour l’amélioration de la finance décentralisée et des applications sur la blockchain Avalanche.

Cependant, la flambée de la valeur du prix d’AVAX a donné un bon point aux utilisateurs. Les développements et les mises à niveau en cours sur les fonctionnalités ont amené les utilisateurs à s’attendre à plus de hausses de prix. En outre, AVAX a le potentiel d’atteindre un nouveau record historique en quelques jours.