L’avalanche est peut-être en train de mettre en place une configuration haussière, mais cela aura-t-il de l’importance ?

À première vue, quiconque essaie de donner un sens à avalanche (CCC :AVAX-USD) serait pardonné pour leur confusion. Alors que le marché des crypto-monnaies s’est avéré résilient, surmontant de nombreux murs d’inquiétude au cours de l’année écoulée, Ekta Mourya de FXStreet.com a averti que les ours pourraient commencer à encercler la pièce AVAX.

Source : Hakan ALLEMAND / Shutterstock

Sur le papier, l’essor des actifs numériques liés à la finance décentralisée (DeFi) a encouragé les investisseurs à déplacer leurs fonds vers cette catégorie particulière de cryptos. De plus, il y a quelques mois, la fondation derrière AVAX a lancé le programme incitatif Avalanche Rush, axé sur l’introduction de plus d’applications et d’actifs dans son réseau en plein essor.

Ainsi, dans l’ensemble, Avalanche devrait continuer à monter. Et pour être juste, le programme d’incitation susmentionné a aidé à catalyser AVAX pour atteindre son plus haut niveau à la fin novembre. Mais depuis ce pic, la pièce a subi une correction significative en ligne avec la volatilité des autres cryptos. Après un bref pic vers la mi-décembre, AVAX semble à nouveau faible.

Par conséquent, certains observateurs ont déclaré qu’Avalanche ne peut pas descendre en dessous du niveau de 100 $ ; sinon, plus de douleur pourrait suivre.

D’un autre côté, Sarah Tran de FXStreet.com a rapporté un point de vue contrasté dans une perspective à plus long terme. Bien qu’Avalanche ne semble pas encourageante pour le moment, elle note qu’AVAX pourrait former une configuration tête-épaules inversée, ce qui a des implications haussières. Elle voit la possibilité d’un objectif de prix de 174 $ (contre 106,51 $ au moment d’écrire ces lignes), établissant un nouveau record historique si tel devait être le cas.

En tant qu’observateur extérieur, je ne sais pas quoi penser des signaux contrastés du marché. Cependant, il est intéressant de noter qu’Avalanche pourrait également, depuis environ la mi-octobre de cette année, être en train de former un motif de fanion haussier.

Si tel est le cas, AVAX pourrait apprendre du point de vue de Tran. Néanmoins, les investisseurs potentiels doivent être très prudents.

Les fondamentaux pourraient ne pas prendre en charge les avalanches

Après avoir introduit plus de 16 000 cryptos, vous pourriez considérer la communauté blockchain comme rien de plus qu’une cabale de copieurs. Les gens ont déjà du mal à naviguer sur le marché boursier et il n’y a pas beaucoup de choix par rapport aux actifs numériques. Ainsi, Avalanche peut sembler n’être qu’une autre feuille qui souffle dans le vent.

Cependant, l’équipe derrière AVAX ne serait pas d’accord. D’une part, le projet Avalanche a de grandes ambitions : remplacer Ethereum (CCC :ETH-USD) comme la blockchain la plus populaire pour les contrats intelligents. S’il réussit, le réseau Avalanche représenterait essentiellement l’épine dorsale des applications basées sur la blockchain.

Maintenant, s’attaquer au crypto numéro deux – et au réseau numéro un pour l’utilité holistique – peut sembler incroyablement arrogant jusqu’à ce que vous preniez en compte le problème dont souffre Ethereum : les prix élevés du gaz ou les frais de transaction réseau. Comme de nombreux autres analystes l’ont souligné, les coûts élevés exaspèrent les utilisateurs d’ETH et pourraient être la perte d’Ethereum.

Comme Coinmarketcap.com l’a mentionné, Avalanche tente de résoudre le trilemme de la blockchain ; c’est-à-dire que le réseau veut créer une blockchain décentralisée, sécurisée et évolutive. Les deux premiers attributs sont relativement faciles à combiner. C’est simultanément ce dernier attribut qui a causé des problèmes, tels que des frais extrêmement élevés.

Bien que ce soit un problème pour Ethereum, les problèmes présentent des opportunités sous le vent pour Avalanche (et d’autres). Quiconque peut mettre cette trinité numérique au premier plan pourrait remplacer Ethereum, de très bon augure pour la valorisation du rival.

Malheureusement, ces coups d’État technologiques sont plus faciles à dire qu’à faire. Mais je pense qu’un problème plus critique est que les frais d’essence élevés pour Ethereum (CCC :ETH-USD) peut être le reflet du profil de la demande de l’ETH.

En d’autres termes, si quelque chose est bon marché, c’est généralement parce que le produit ou le service sous-jacent est lésiné quelque part.

Le trilemme comme problème économique

Ce n’est que mon hypothèse alors n’hésitez pas à l’écarter. Mais il est possible que le trilemme de la blockchain ne soit pas vraiment fonction de vulnérabilités techniques mais plutôt de réalités économiques. Par exemple, beaucoup de gens se plaignent que l’immobilier dans les régions métropolitaines de Californie est extrêmement cher. Ils souligneront également que vous pouvez acheter des maisons plus grandes et de meilleure qualité dans d’autres États.

Ils ont tout à fait raison. Mais l’immobilier a aussi un problème de trilemme.

Pour l’évaluation d’un logement, vous devez tenir compte de la stabilité, de la viabilité et de l’opportunité. Dans quelle mesure le quartier est-il sûr, quelles sont ses projections économiques et les gens veulent-ils y vivre ? De nombreux endroits en Californie cochent les trois cases. Mais le compromis est que vous allez payer beaucoup plus d’argent que d’acheter une maison à Gap Mills, en Virginie-Occidentale.

Vous n’allez pas payer les prix de Gap Mills à Beverly Hills – cela n’arrivera jamais.

Et je pense que c’est le dilemme central avec Avalanche (ou tout autre tueur potentiel d’Ethereum). Vous payez des frais élevés car Ethereum est la Californie des blockchains. Ce qui soulève la question, quel est l’équivalent d’Avalanche ? Ce n’est certainement pas la Virginie-Occidentale des blockchains mais c’est au moins à quelques pas de la Californie.

D’après ce que dit le marché, AVAX pourrait être l’Oklahoma des blockchains : beaucoup de promesses mais aussi beaucoup de travail.

À la date de publication, Josh Enomoto occupait une position LONGUE dans Ethereum. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.