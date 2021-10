L’avance d’Apple sur Intel décrite par deux vétérans clés de l’industrie

L’avance d’Apple sur Intel en ce qui concerne les puces pour ordinateurs portables est indéniable, même par le fabricant de puces américain lui-même. Une analyse approfondie a montré que le nouveau MacBook Pro rivalisait avec les meilleurs ordinateurs de bureau équipés de puces Intel, une histoire similaire émergeant contre les GPU ultra-haut de gamme.

Il y a eu, cependant, ceux qui suggèrent que l’avance est mince ou temporaire. Deux grands noms contestent cette affirmation : l’ancien chef de Mac Jean-Louis Gassée et l’ancien président de Windows Steven Sinofsky.

Alors que le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, a peut-être été à contrecœur dans sa description d’Apple Silicon comme « assez bonne », il a admis que la société de Cupertino avait réussi à fabriquer une meilleure puce que tout ce qu’offrait sa propre société.

Mais il y a eu ceux qui cherchent à minimiser l’étendue de l’avance d’Apple.

Même sur la base des propres estimations de performances d’Apple, la puce sera plus lente que le prochain processeur Alder Lake d’Intel.

Cependant, deux vétérans de l’industrie ont tous deux déclaré que ce genre de licenciement était absurde.

Jean-Louis Gassée sur l’avance d’Apple sur Intel

Jean-Louis Gassée a occupé le poste de Steve Jobs en tant que responsable du développement Macintosh et a été à un moment donné fortement pressenti pour devenir le PDG de l’entreprise. Dans un article de blog, il rejette la comparaison d’Alder Lake, qui compare une puce d’ordinateur portable de production actuelle à une puce prévue pour les ordinateurs de bureau. C’est clairement ridicule, car Apple travaille lui-même sur une puce de bureau beaucoup plus rapide pour le prochain Mac Pro, et ce sera la base de comparaison comparable.

En particulier, dit-il, Intel n’a pas réussi à tirer un secret clé du succès d’Apple Silicon : tout intégrer dans une seule puce.

Dans le cas des appareils x86, le SIP (System In a Package) d’Intel est un aveu de leur incapacité à intégrer tous les organes CPU dans un seul SoC (System on a Chip). En conséquence, les performances SIP souffrent en raison de ses vitesses d’interconnexion plus faibles, en particulier par rapport à un SoC entièrement intégré. Par exemple, le transfert de mémoire offert par les M1 Pro et Max atteint 200 et 400 gigabits par seconde, des vitesses inaccessibles sur une implémentation CPU SIP.

Steven Sinofsky sur « l’innovation époustouflante » d’Apple

Sinofsky était l’ancien président de Windows qui a conduit Microsoft hors de l’obscurité de Vista et dans la lumière de Windows 7 par un revirement complet de l’approche de l’entreprise. Au lieu de promettre beaucoup puis de ne pas livrer, Sinofsky a adopté une approche semblable à celle d’Apple consistant à ne presque rien dire jusqu’à ce qu’ils aient un produit de qualité prêt à être lancé.

Sinofsky décrit le MacBook Pro basé sur M1 comme «une innovation époustouflante», nous guidant à travers l’histoire des puces Apple depuis le PowerPC. Il a dit qu’Apple a quitté Motorola pour PowerPC pour la même raison qu’il abandonne maintenant Intel pour ses propres puces.

Apple a été essentiellement laissé en suspens par un partenaire pour les puces, alors que leur principal livrable aux clients était un ordinateur. Cela semblait une situation impossible […] La puce M1 était une réalisation de tout le travail de l’iPad et de l’iPhone (capteurs, port OS, sécurité, gestion de l’alimentation, graphiques, etc.). Le M1 visait non seulement à réparer les problèmes d’Intel, mais aussi de PPC. Il apprenait de la dernière décennie +.

Il a déclaré que le M1 Pro et le M1 Max montrent qu’Apple peut battre Intel en tout, pas seulement en termes de performances.

Lorsque vous regardez M1 Pro/Max aujourd’hui, il est tentant de penser à cela en termes de performances, mais les performances par watt ET les graphiques intégrés ET la mémoire intégrée ET les processeurs d’application intégrés constituent une innovation dans une direction totalement différente. […] Les capacités M1x de la mémoire partagée, le SoC qui n’est pas seulement plus petit mais qui a tellement de fonctions auxiliaires, Pro Res, SSD super rapide, même plusieurs ports TB – toutes ces choses nécessitent un logiciel profondément intégré (du chipset à l’expérience).

Les deux pièces méritent d’être lues en entier. Pour une prise plus légère, consultez le retrait par Macalope d’une partie de la couverture dédaigneuse.

