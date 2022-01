L’avance de Samsung ne veut rien dire

L’Oppo Find N n’est pas seulement un téléphone pliable sophistiqué que vous ne pouvez pas acheter ici aux États-Unis. C’est aussi probablement le meilleur exemple de téléphone pliable à ce jour, et peut-être même le téléphone pliable le plus important sorti à ce jour. Ce n’est pas parce que c’est un excellent téléphone — à mon avis, ce n’est pas le cas. Mais il met en évidence les lacunes restantes mieux que tout ce que j’ai utilisé. Et, au crédit d’Oppo, il s’agit principalement de problèmes logiciels, dont certains échappent totalement à son contrôle. Mais le matériel du Find N est stellaire, avec un écran plat unique et une bien meilleure disposition du paysage d’abord, apaisant mes craintes que l’avance précoce de Samsung ne conduise à un monopole. J’irais jusqu’à dire que, d’un seul coup, le matériel de pliage d’Oppo vient de dépasser la gamme Galaxy Z Fold3.

Tout comme Oppo l’a affirmé, l’écran pliable intérieur du Find N est essentiellement plat lorsque vous l’ouvrez, grâce à une conception de charnière plus avancée que le Samsung Galaxy Z Fold3. Certains l’ont appelé comme la charnière de Motorola dans le Razr, mais je ne peux pas vous dire si c’est vrai. L’écran pliable n’est pas seulement tendu, il est soutenu par derrière par une sorte de mécanisme d’articulation. J’ai poussé beaucoup plus fort que je n’aurais probablement dû, en faisant glisser mon doigt sur la couture avec un niveau de pression inquiétant, et à part quelques très petites fluctuations que vous pouvez sentir mais pas voir, c’est fondamentalement plat.

Cela vaut également pour les angles de vision. Je n’ai jamais été dérangé par la couture du Z Fold2 ou du Fold3, mais il n’y en a pratiquement pas du tout ici. Même avec un contenu brillant, où ce décalage hors angle est plus susceptible d’être remarqué, il est presque parfaitement uniforme – du moins, je ne vois aucun problème, et je suis très pointilleux sur ce genre de chose. Il en va presque de même pour le reflet, mais il n’est pas parfaitement plat ; il y a quelques légères ondulations.

Trouver le pli de l’écran N par rapport au Galaxy Z Fold3

Il n’y a pas non plus d’écart, comme tous les appareils de Samsung l’ont eu à ce jour. Eh bien, presque pas d’espace – les deux moitiés de la coquille sont censées se fermer parfaitement, mais quelques petites variations dans la combinaison lunette/pare-chocs signifient que vous pouvez voir juste un tout petit peu de lumière à certains angles à certains endroits, et il y a un écart carré d’environ 1 mm au niveau de la charnière.

Je suis littéralement payé pour critiquer l’électronique, et j’ai quelques autres problèmes mineurs à signaler. D’une part, l’écran a cet effet redouté de « jelly scroll » si vous avez les yeux particulièrement perçants, comme sur le Z Fold3. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz le rend beaucoup moins gênant, mais il est absolument toujours là (et causé par le rafraîchissement horizontal plutôt que vertical lorsqu’il est maintenu en mode paysage). Le caoutchouc qui protège les bords de l’écran au niveau de la charnière n’est pas non plus parfaitement carré, bien que le Z Fold3 ait un problème similaire.

Ce n’est pas seulement le meilleur écran pliable que j’ai utilisé dans n’importe quel smartphone, la conception physique globale d’Oppo me semble beaucoup plus utile. L’équivalent de la société d’un « écran de couverture » ​​à l’extérieur est suffisamment large pour que la frappe soit parfaitement normale, et les applications se formatent toutes normalement sans aucun problème étrange. Le Z Fold3 peut le battre avec un taux de rafraîchissement plus élevé sur l’écran de couverture, mais cette grande fenêtre mince casse la mise en page des applications, et mon taux d’erreur en tapant sur un clavier logiciel est à travers le toit dans ce format de portrait ultra-étroit.

Oppo a également quelques idées erronées qui le rendent plus difficile à utiliser. Par défaut, le téléphone vous invite à continuer à utiliser l’écran extérieur après l’avoir plié avec une pointe sur l’écran extérieur. Je ne peux pas vous dire quelle était l’intention derrière cela, mais je peux vous dire que le simple fait de fermer le téléphone avec les deux mains déclenche l’affichage extérieur presque 100% du temps, et c’est très frustrant. C’est un paramètre que vous pouvez désactiver, mais honnêtement, il devrait être désactivé par défaut. La combinaison du bouton d’alimentation et du capteur d’empreintes digitales est également beaucoup trop sensible par défaut, déclenchant un scan même si vous le brossez. Il pourrait s’agir simplement de la nouvelle technologie, mais c’est mieux configuré pour nécessiter une pression sur le bouton.

Le multitâche et la gestion des fenêtres d’Oppo ne sont pas aussi intuitifs pour moi que ceux de Samsung, bien qu’ils fonctionnent de manière très similaire. Oppo duplique même la poignée, certes également dupliquée, de Samsung pour les applications en écran partagé, et vous pouvez même créer ostensiblement des combinaisons de type App Pair pour un lancement rapide. (C’est-à-dire qu’il propose de créer ces paires et de les déposer sur votre écran d’accueil, mais je ne peux pas les trouver là où il les met.) Mais il existe des différences, comme tirer une application d’un écran partagé en mode flottant où vous ne peut pas simplement le remettre immédiatement, comme vous pouvez le faire sur les appareils de Samsung. Ce sont de petites choses, mais cela rend la gestion des fenêtres ici un peu moins fluide.

En tant que téléphone réel, il présente également certains problèmes. Certes, j’utilise un modèle destiné au marché chinois aux USA, et c’est toujours une mauvaise idée, mais le support des bandes fait défaut, et j’ai déjà raté quelques appels importants, tout en étant ostensiblement connecté. Et c’est ignorer les autres problèmes logiciels plus typiques du marché chinois. Du clavier logiciel intégré (et son étrange mode de saisie de mot de passe spécial qui soulève des inquiétudes plutôt que de les soulager) aux piles de bloatwares du marché chinois et à l’octroi d’autorisations presque constant, le logiciel d’Oppo n’est tout simplement pas très agréable à utiliser. En fait, c’est une sorte de grille.

Il ne s’agit pas d’un examen complet, comme notre format l’implique ici. Mais ce va-et-vient résume l’expérience : le matériel stellaire retenu par son logiciel. Mais je dois souligner qu’une partie de ce n’est même pas la faute d’Oppo. Il y a ici un blâme à répandre sur d’autres développeurs, ce que nous aborderons bien assez tôt. C’est tout malheureux, parce que le matériel est tellement bon. Je déteste dire que la conception des smartphones pliables a « culminé » – vraiment, nous ne faisons que commencer – mais je pense que le Find N est la meilleure mise en œuvre physique de l’idée que j’ai vue jusqu’à présent. Ouvrez-le, cependant, et même en excluant le logiciel d’Oppo, vous rencontrez un tout nouvel ensemble de problèmes qui pourraient expliquer pourquoi Samsung a adopté l’approche qu’il a adoptée. Tout comme les tablettes, Android n’est tout simplement pas encore prêt pour un grand écran, et les développeurs doivent encore rattraper leur retard – s’ils le peuvent un jour.

Lorsqu’il est déplié, l’affichage du Find N adopte une approche paysage d’abord par rapport au portrait d’abord du Fold3. Nous ne sommes qu’un peu à côté de ces rapports d’aspect, mais Oppo vise à peine plus large que haut, tandis que Samsung vise le contraire. Cela signifie que plus d’applications passeront à une disposition de style tablette sur l’Oppo Find N que sur le Galaxy Z Fold3. Et pour certaines applications, comme Spotify ou Gmail, la mise en page de la tablette fonctionne généralement assez bien pour que cette transition apporte une véritable valeur ajoutée – en dehors de certains bogues que je mentionnerai plus tard. Mais toutes les applications ne sont pas prêtes pour cette mise en page.

Beaucoup d’applications évoluent comme celle-ci – vous ne pouvez pas voir grand-chose.

Jusqu’à récemment, les seuls appareils grand écran que les développeurs d’applications devaient cibler étaient les tablettes. Et, comme les lecteurs de longue date s’en souviendront probablement, cela touche à quelque chose dont nous nous plaignons beaucoup : les développeurs ignorent fondamentalement que les tablettes Android sont une chose parce qu’elles représentent une si petite partie du marché. En conséquence, un grand nombre d’applications ignorent simplement l’espace supplémentaire et s’adaptent à l’échelle avec la même disposition que sur un écran portrait de 5 pouces. Il s’avère que cela signifie qu’ils ressemblent à de vraies ordures sur un grand affichage paysager. Et, eh bien, l’Oppo Find N a un grand affichage paysage lorsqu’il est déplié, donc beaucoup d’applications ressemblent là aussi à des ordures.

En plus de ce problème, la saveur d’Android ColorOS d’Oppo n’est pas le logiciel le mieux conçu, et la mise à l’échelle de l’affichage pour des choses comme le texte et les applications varie plus considérablement d’une application à l’autre sur le Find N qu’elle ne le fait pour moi sur le Galaxy Z Plier3. Je ne saurais vous dire pourquoi, mais cela signifie que certaines des applications qui prennent en charge les écrans plus grands, comme Gmail, ne sont pas très belles. Cela semble être dû en partie au fait que les tailles de DPI et de police par défaut sont bien trop grandes, mais même lorsque vous modifiez ces paramètres pour compenser, il n’y a toujours pas autant d’uniformité que sur les pliables de Samsung – vous rencontrez au hasard des choses qui sont encore bien trop gros.

Je m’attends à ce qu’une partie de ce problème soit résolue lorsque Android 12L (né Android 12.1) atterrira avec une meilleure prise en charge des pliables. Bien qu’il ait été officiellement déployé dans le cadre d’Android 11, Oppo m’a dit lors de mon brief initial pour le Find N qu’il n’utilisait pas l’API de détection d’angle de charnière qui a atterri avec Android 11, et la prise en charge de l’interface utilisateur du système pour les pliables et les gros. les périphériques d’écran ne sont pas non plus présents. Bien que je dirais que le matériel a dépassé ce stade, les pliables sont toujours un territoire d’adoption précoce en ce qui concerne les logiciels. Google, les fabricants d’appareils et les développeurs d’applications devront tous faire leur part pour que le rêve devienne réalité. Si l’histoire est un indicateur, ces dernières personnes sont les plus susceptibles de laisser tomber la balle.

Cette inscription a l’air cool, mais c’est un peu du charabia.

L’Oppo Find N est probablement le téléphone le plus important que j’ai eu au cours des derniers mois, peut-être même l’année dernière. Ce n’est pas objectivement un appareil étonnant, mais il résume presque parfaitement l’état actuel des téléphones pliables, montrant le meilleur matériel tout en soulignant les failles actuelles de l’approche logicielle. Aucun de nos lecteurs n’est susceptible de l’acheter – il ne vient qu’en Chine et vous ne devriez vraiment, vraiment pas en importer un – mais cela montre à quel point Google et les développeurs ont devant eux.

Cela atténue également l’une des plus grandes craintes que j’avais à l’esprit, à savoir que Samsung avait une longueur d’avance de trois générations en ce qui concerne les téléphones pliables, laissant toutes les autres entreprises dans la poussière. Huawei a été presque détruit par les sanctions américaines, retardant leurs plans, et même TCL a abandonné ses appareils conceptuels avant de les mettre sur le marché. J’étais légitimement inquiet que Samsung soit trop en avance pour que quelqu’un d’autre puisse rattraper son retard, mais avec un seul appareil, Oppo vient de prouver le contraire. Si et quand OnePlus pourra maîtriser sa nouvelle situation logicielle dérivée d’Oppo, je serais vraiment ravi de voir ce qu’il peut faire avec ce type de matériel possible de sa société mère.

