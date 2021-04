L’avant-dernière invention chinoise: des places de parking en diagonale, pour gagner de la place | Moteur

La manière la moins efficace de garer une voiture est de la garer horizontalement. Si nous les garons à un angle de 45 degrés, nous pouvons en installer plus au même endroit. À peine dit que c’était fait…

La Chine est le pays le plus peuplé du monde, avec environ 1,4 milliard d’habitants (bien que l’Inde soit déjà sur ses talons). Il est vrai que c’est aussi un très grand pays et qu’environ 50% de la population vit encore en milieu rural. Mais il y a des villes surpeuplées, comme Shanghai, avec 25 millions d’habitants, où l’espace est vital, et chaque mètre carré compte.

Au fur et à mesure que la Chine se modernise, le nombre de voitures a augmenté, et avec elle, l’espace nécessaire pour le stationnement … dans les villes qui n’en ont pas.

C’est pourquoi, en Chine, ils doivent faire preuve d’ingéniosité pour tirer le meilleur parti des places de stationnement. Et nous avons ici un bon exemple: il s’appelle Stationnement diagonal intelligent. Parce que c’est exactement comme ça que les voitures sont garées:

Comme nous pouvons le voir dans la vidéo, lorsqu’un utilisateur entre dans le parking, il doit se rendre sur une plate-forme. Le reste est déjà pris en charge par le robot.

La plate-forme s’élève de 45 degrés, soit vers l’avant, soit vers l’arrière et le véhicule est en position diagonale. Dans la vidéo, on ne sait pas quel est le mécanisme de serrage de la voiture.

Le robot lui-même place le véhicule sur son siège. Lorsque son propriétaire revient, il active la plate-forme avec une carte de stationnement, ce qui remet la voiture au sol.

Les voitures particulières garées en diagonale peuvent être placées les unes sur les autres, au moins partiellement, gagnant ainsi, selon la télévision chinoise, 60% d’espace.

Ce n’est pas aussi efficace que les parkings verticaux, mais il peut être utilisé dans les parkings traditionnels déjà construits.

Le seul handicap que nous voyons est que une plate-forme élévatrice est nécessaire pour chaque place de parking, donc cela ne semble pas être une solution bon marché. La plupart des parkings mettraient beaucoup de temps à être rentables.

Même ainsi, l’idée est valable, et il a déjà été approuvé pour une utilisation dans les parkings de différentes villes de Chine.