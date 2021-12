L’avant et l’après des maisons rénovées

17/12/2021 à 13:44 CET

VERONICA SEDEÑO

Ces derniers mois, le rénovations domiciliaires ils connaissent un véritable boom. Bien être dans logements habituels, qu’il est décidé de réformer pour les adapter à de nouveaux usages ou renouveler leurs équipements, ainsi qu’en maisons nouvellement acquises, dans laquelle il s’investit pour les réformer en fonction de leurs nouveaux propriétaires.

Conséquence surtout de la pandémie les priorités et les besoins en matière de logement ont considérablement changé. Si auparavant, on passait juste assez de temps à la maison, l’apparition du coronavirus a fait passer de plus en plus d’heures les citoyens entre les quatre murs de leurs maisons. Cela a conduit à des déficiences d’espace, de luminosité, de sorties vers l’extérieur, etc., qui sont corrigées dans de nombreux cas grâce à la réalisation de réformes. Principalement, ils sont rénovation de cuisines et toilettes, ils sont tirer des cloisons pour accueillir des pièces plus grandes, ils sont terrasses climatisées Avant oublié, de grandes fenêtres ou de nouveaux meubles sont inclus. Tout cela, avec l’intention d’atteindre des maisons plus habitables et confortables.

Les réseaux sociaux servent de mur pour obtenir idées lors de la préparation et de la planification d’une réforme. Les utilisateurs partagent leurs travaux et leurs résultats, avec des montages qui montrent l’avant et l’après de leurs rénovations.

Des chiffres record dans la vente de maisons

Les dernières données de l’INE relatives à la vente de logements sont celles publiées en septembre dernier. A ces dates, il y a eu une augmentation de plus de 40 %, par rapport à la même période de l’année précédente, des opérations immobilières. Avec la progression interannuelle de septembre, la vente de logements a connu des taux positifs pendant sept mois consécutifs après les hausses de 32,4 % et 65,9 % enregistrées en mars et avril, respectivement, de 107,6 % en mai, de 73 5 % en juin, 53,5 % en juillet et 57,9 % en août.

Acheter des maisons à réformer

Le marché de l’immobilier dispose d’une large offre de maisons à réformer. Ce sont des propriétés qui ont généralement des prix attractifs et dans lesquelles l’investissement principal revient à leur réforme ultérieure. En ce sens, la pandémie a également joué un rôle fondamental, puisqu’elle a amené de nombreux citoyens à changer leurs priorités et leur mode de vie. Cela se traduit par des investissements dans les zones rurales, où il est possible de faire du télétravail ou à distance raisonnable ou bien connecté avec postes de travail hybrides.

En consultant des portails immobiliers tels que tucasa.com, vous trouverez de réelles opportunités de réformer des maisons. Bien être appartements ou maisons dans lesquels donner forme aux idées les plus originales et personnelles. Des projets de vie qui peuvent se réaliser avec des propriétés comme celles présentées ci-dessous.

Maison avec 5 chambres et terrasse à Talavera de la Reina

Propriété dans la ville de Tolède de Talavera de la Reina, avec de nombreuses possibilités de réforme. Il a 269 m2, dans lesquels il y a actuellement 5 chambres, 2 salles de bains, cuisine et salon. La ferme dispose d’un patio intérieur et d’un garage de 130 m2.

Plus d’informations et de photographies dans Maison à vendre à réformer à Talavera de la Reina.

Maison à Pastrana idéale à réformer

Maison aux sols en terre cuite et loft en bois, idéale pour les amoureux du rustique. Maison de 170 m2, qui dispose de 3 chambres et 2 salles de bains.

Plus d’informations et de photographies dans Maison à vendre à réformer à Pastrana, Guadalajara.

Le bon moment pour acheter une maison

Le dynamisme du secteur immobilier ces derniers mois, conjugué à la compétitivité entre les banques et à la baisse des taux d’intérêt, font de 2022 un bon moment pour acheter un logement, comme l’affirme Creditoh !, une fintech spécialisée dans le conseil hypothécaire et l’intermédiation financière. produits destinés aux clients finaux à travers sa plateforme.

« Nous sommes à l’un des meilleurs moments pour acheter une maison en raison de la situation des taux d’intérêt bas. Les Les prix des logements sont toujours stables bien qu’il soit prévu qu’ils commencent à augmenter progressivement vers 2022. De plus, le client accède à certains conditions de crédit imbattables, parfois avec un financement de 100 % de la valeur de la maison & rdquor ;, conclut David Crespo, fondateur de Creditoh !.