“L’avant-première de l’Euroligue sera plus exigeante que la Supercoupe”

20/09/2021 à 16h44 CEST

L’entraîneur du Valencia Basket, Rubén Burgos, a averti que la phase préliminaire de l’Euroligue qu’ils joueront cette semaine en Italie sera « un défi encore plus exigeant & rdquor; cette Super Coupe qu’ils ont conquis ce week-end à Tenerife. « L’équipe est déjà préparée et avec l’esprit tourné vers Schio. L’équipe d’entraîneurs travaillait déjà sur les rivaux de l’Euroligue. Nous essaierons d’arriver le plus physiquement possible, avec un maximum de motivation et de mentalité après un titre& rdquor;, noté dans les déclarations fournies par le club.

Concernant Beretta Famila Schio, sa rivale ce mardi, a souligné qu’il s’agit « d’une équipe avec beaucoup d’expérience, un classique de ces dernières années en Euroligue., que cette saison n’a pas pu être champion d’Italie mais qu’il a misé dur pour organiser cette précédente & rdquor ;. « Pour eux, le classement est aussi très important ;, a souligné Burgos, dont l’équipe achèvera cette phase préliminaire jeudi contre le Français Bourges.

De l’équipe de l’équipe italienne, il a souligné qu’ils avaient « des joueurs experts & rdquor; et a noté que « À l’intérieur de la référence se trouve Sandrine Gruda & rdquor;. «Nous allons essayer d’avoir des plans spéciaux avec eux. C’est une équipe qui s’est renforcée sur la ligne extérieure avec des tireurs et son entraîneur a de l’expérience en Euroligue. et dans les compétitions internationales & rdquor;, a-t-il expliqué.

L’entraîneur valencien a pris pour acquis qu’ils affronteront un adversaire très préparé et qu’ils auront un soutien supplémentaire, mais a rappelé l’importance de commencer par la victoire. “Ils seront avec leur public et dans leur pavillon et toujours dans ces tournois courts la première victoire est la clé, d’ailleurs c’est le seul moyen de continuer à dépendre de soi & rdquor;, a-t-il souligné.