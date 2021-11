L’avantage de l’aile Mercedes est «caché» dans son fonctionnement

Christian Horner dit que l’avantage que l’aileron arrière de Mercedes leur donne est « caché dans la façon dont il fonctionne ».

Ces derniers temps, Red Bull surveille de très près l’aileron arrière de son rival, avec Max Verstappen 50 000 euros d’amende pour l’avoir touché après les qualifications au Brésil.

Tout au long de ce week-end, Horner a refusé de révéler en quoi consistait spécifiquement la partie sur laquelle son équipe se méfiait, mais il a fourni plus de détails lors d’une discussion avec Toto Wolff tandis que les deux étaient assis ensemble lors d’une conférence de presse au Qatar, évoquant des notes sur le plaque d’extrémité.

C’est tout ce que l’on sait vraiment sur le sujet, les caméras et les diffuseurs ne trouvant rien de clairement hors de l’ordinaire à l’arrière du W12.

Les Taureau rouge Le directeur de l’équipe dit que tout ce qui donne à Mercedes un avantage est caché dans son fonctionnement et que la vitesse de la voiture parle d’elle-même.

« De toute évidence, les directives publiées avant l’Azerbaïdjan ont eu un effet important, et je pense que c’est quelque chose d’encore plus avancé », a-t-il déclaré à Sky Sports.

« Il est caché dans son fonctionnement, il est donc plus difficile à repérer à partir d’une caméra. Mais vous pouvez voir que la performance en ligne droite depuis la Hongrie, et en particulier lors des deux derniers Grands Prix, est devenue exponentielle.

« Je pense que cela nous concerne évidemment, et c’est pourquoi Adrian [Newey, chief technical officer] et Paul [Monaghan, chief engineer} have been discussing it with the FIA.”

In the press conference in Qatar, Horner also said that Red Bull would protest if they felt the Mercedes car was not in compliance with the rules after conducting analysis in Qatar.

He doubled down on that threat when speaking to Sky too, and his and Red Bull’s suspicions only grew in the first day of running there due to the straight-line speeds recorded at the track.

“If we see it on the car here, it will be protested,” he added.

“I think that [it’s] probablement moins d’un facteur ici [in Qatar], bien que nous ayons manifestement vu une vitesse en ligne droite importante au cours de cette session [FP1] encore une fois, probablement une autre différence de sept kilomètres à l’heure entre nos voitures.

Ce fut une première journée mitigée pour Red Bull, avec Max Verstappen en tête du FP1 mais à une certaine distance de Valtteri Bottas en FP2 tandis que Sergio Perez a rencontré de sérieux problèmes d’oscillation sur son propre aileron arrière.