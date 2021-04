L’avantage de Red Bull en qualifications a surpris Helmut Marko

Helmut Marko a admis avoir été surpris par l’avance de Max Verstappen sur Mercedes lors des qualifications à Bahreïn.

Red Bull se dirigeait vers l’ouverture de la saison, on s’attendait à ce que l’équipe soit la plus rapide sur la grille après une pré-saison au cours de laquelle elle avait l’air plus forte que Mercedes.

Cela s’est avéré être le cas samedi alors que Verstappen a pris d’assaut la pole position, avec Lewis Hamilton à quatre dixièmes de son temps.

Étant donné que, traditionnellement, la piste n’est pas l’une des meilleures de l’équipe sur le calendrier, Marko ne s’attendait pas à ce qu’elle soit aussi dominante en termes de rythme pur et simple.

« Les quatre dixièmes nous ont surpris, nous pensions avoir deux dixièmes d’avance », a déclaré l’Autrichien. motorsport-magazin.com.

«Dans les virages rapides, notre concept devrait apparaître encore plus clairement. Et ici, il n’y a pas de virages vraiment rapides qui défient le châssis.

«Nous avons maintenant simplement une voiture qui fonctionne tout autour.»

On ne s’attendait pas à ce que l’ordre hiérarchique change énormément entre 2020 et 2021, étant donné que la réglementation est restée en grande partie la même et que le développement a été limité.

Cependant, Marko dit que le manque de changements entre les saisons leur a permis de porter ce qu’ils ont appris l’année dernière dans cette saison.

«Nous avons vu où nous nous affaiblissions», a-t-il ajouté.

«Nous avions un cahier des charges: le premier point était d’être prêt dès la première minute des premiers essais et de sortir avec une voiture de compétition. Nous avons réussi à faire cela.

«Ensuite, nous avons su où se trouvaient les points faibles dans le passé. Nous connaissons en détail une voiture en panne depuis l’Autriche. Mais je n’entrerai pas dans les détails sur ce que nous avons fait.

Les changements réglementaires les plus importants ont eu lieu dans le département aérodynamique, et beaucoup pensent que c’est pourquoi Red Bull est maintenant plus rapide que Mercedes, car leur conception à râteau élevé est mieux adaptée aux nouvelles règles.

Marko convient que le concept fonctionne bien et dit également que le départ de Honda a joué un grand rôle dans l’amélioration de l’équipe.

«Cela (l’approche à rake élevé) a toujours été notre philosophie et avec les changements relativement mineurs, c’était encore plus logique de notre point de vue», a-t-il déclaré.

«Ce n’est pas seulement en termes de puissance et de maniabilité que le nouveau moteur Honda s’est amélioré. Nous avons certainement l’arrière le plus étroit – tout cela est possible grâce au moteur Honda. »

