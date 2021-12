En mai, YouTube a commencé à tester des « contrôles d’écoute » qui cherchaient à apporter un lecteur de musique dédié à l’application principale pour les abonnés Premium. Cette interface utilisateur est désormais largement déployée pour toutes les vidéos.

Les commandes d’écoute remplacent tout ce qui se trouve sous la fenêtre vidéo par une feuille clairsemée. Lecture/pause, suivant/précédent et retour/avance de 10 secondes sont les principaux boutons. Il y a aussi la possibilité d’aimer (avec le nombre), d’enregistrer dans la liste de lecture (maintenir enfoncé vous permet de sélectionner) et de contrôler la vitesse de lecture. Le titre de la vidéo et la chaîne sont répertoriés ci-dessus, tandis que cette feuille peut être fermée à partir du coin supérieur droit.

Lorsque vous regardez de la musique, YouTube vous suggère de lancer des « Contrôles d’écoute » via une pilule sur la fenêtre du lecteur. Cela dit, il peut être lancé pour n’importe quelle vidéo à partir du menu de débordement dans le coin. (Il apparaît entre les boutons « Vitesse de lecture » ​​et « Regarder en VR ».)

Une fois actives, les commandes d’écoute sont persistantes et restent même lorsque vous passez à une nouvelle vidéo à partir du flux d’accueil, de la recherche, etc. YouTube explore.

En attendant, c’est mieux que d’avoir à interagir avec la myriade de minuscules icônes dans la fenêtre vidéo qui se cachent après quelques secondes. Enfin, la nature persistante cache le flux « À suivre » pour une expérience de visionnage YouTube agréable et sans encombrement.

Les commandes d’écoute sont disponibles sur Android et iOS pour les abonnés YouTube Premium. Il s’agit d’un avantage payant intéressant (non annoncé) qui semble avoir été largement déployé ces dernières semaines et disponible pour tous les utilisateurs américains lorsque nous avons vérifié aujourd’hui.

Plus sur YouTube :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Consultez 9to5Google sur YouTube pour plus d’informations :