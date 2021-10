LaVar Ball avait raison : Lonzo et LaMelo dominent la NBA

Boule LaVar C’est un fanfaron, une grande gueule, et tout ce que nous voulons. Mais la vérité est qu’il avait raison sur une chose : ses enfants sont de formidables basketteurs et ce qu’ils font au début de la campagne est un véritable spectacle. Boule Lonzo d’une part étant le meneur des meilleurs Chicago Bulls depuis Michael Jordan et Boule LaMelo d’autre part, contribuant de manière décisive à faire des Charlotte Hornets l’une des équipes les plus attractives de la ligue.

LaMelo et les frelons

Charlotte Hornets est dans l’un des meilleurs moments de son histoire et c’est en partie grâce à LaMelo Ball et ses performances immédiates depuis qu’il a débarqué la saison dernière. Cette saison, sa deuxième en NBA, il a débuté très branché. Il a une moyenne de 22,8 points, une précision de cinquante pour cent dans les triples, 5,5 rebonds et 6,8 rebonds dans les quatre matchs qu’il a joués à ce jour. Accumulez deux duels avec sept triples et un avec cinq interceptions. Il est qu’il sort et comprend parfaitement ses coéquipiers.

M3️⃣3️⃣LO ! – @ MELOD1P | @HornetsOnBally pic.twitter.com/FJVdSKBkjD – Charlotte Hornets (@frelons) 25 octobre 2021

Lonzo et les taureaux

Les Chicago Bulls ont commencé la saison à un excellent niveau avec des joueurs comme LaVine, DeRozan et Vucevic à un excellent niveau et avec Lonzo Ball organisant le match à merveille. Le plus grand de la saga a été très content du dépaysement et, après avoir montré aux Pélicans que son jeu évoluait (mieux en dehors du tir) il le confirme désormais dans une équipe avec des aspirations. Moyenne jusqu’à présent cette saison 14,2 points, 5,8 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions et 1,8 contres avec 43,3% en triple et avec un triple-double contre son ancienne équipe. Des performances formidables.