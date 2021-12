LaVar Ball dit que LaMelo Ball n’a pas besoin des conseils de Michael Jordan

Nous n’avons pas entendu autant de la part du célèbre basketteur LaVar Ball récemment, mais ce n’est certainement pas parce qu’il a cessé de parler de ses fils.

Le fils aîné Lonzo Ball commence enfin à réaliser son potentiel infini sur les Chicago Bulls. Pendant ce temps, le plus jeune fils LaMelo Ball est rapidement devenu l’un des plus grands joueurs du monde pour les Charlotte Hornets.

LaVar est assurément plus fier de ses enfants que jamais et pour cause.

Mais comme Lonzo et LaMelo continuent de bien jouer, nous n’avons tout simplement pas besoin des mêmes singeries de carnaval que nous attendons de LaVar pour nous convaincre que ses fils sont talentueux. Nous le voyons sur le terrain chaque fois que nous nous connectons pour regarder les Bulls ou les Hornets.

Cependant, cela ne signifie pas que LaVar s’est évanoui dans la nuit. En fait, cette semaine, il a peut-être livré son meilleur one-liner de tous les temps.

LaMelo joue pour les Hornets, qui est une équipe principalement détenue par le basketteur Hall of Famer et finaliste de GOAT – je suis plutôt un gars de LeBron, désolé – Michael Jordan. Lorsqu’on lui a demandé à quelle fréquence LaMelo demande conseil à MJ, LaVar nous a frappés avec le coup de poing.

Selon LaVar, son plus jeune enfant demande conseil à Jordan aussi souvent que Big Baller Brand a perdu : jamais.

LaVar a continué à comparer Jordan au lait périmé, qui, selon lui, devrait être jeté. Il a ensuite dit la partie calme à haute voix, se demandant ce que Jordan pouvait offrir car, eh bien, à quand remonte la dernière fois que MJ a remporté un championnat ?!

Je pense que LaVar a mis le doigt sur la tête avec celui-ci. Pouvez-vous imaginer à quel point ce serait étrange si LaMelo – qui a actuellement une moyenne de 20,0 points par match – demandait quoi que ce soit à MJ – qui a actuellement une moyenne de 0,0 points par match et n’a pas marqué de panier NBA depuis 2003 ? LaMelo est tout bon comme ça, bébé.

Je me fiche du nombre d’anneaux que Jordan a gagnés pendant son passage en NBA. Si vous triez tous les gagnants du titre par date à laquelle ils ont remporté le trophée Larry O’Brien, Jordan ne se classe pas très bien.

Si — et c’est un grand si ! – LaMelo a toujours besoin de demander conseil à qui que ce soit, il peut aller à Milwaukee et demander à Jordan Nwora. L’aile était au sol pendant une minute lors des finales NBA la saison dernière et il n’a raté aucun panier ! Il était parfait depuis le sol !

Pourquoi diable LaMelo aurait-il besoin de quoi que ce soit de la part de MJ, qui n’a pas remporté de titre depuis deux décennies ?

Michael Jordan a parcouru 8 581 jours et compte depuis qu’il a remporté un titre pour la dernière fois. Vous voulez savoir depuis combien de temps Jordan Nwora n’a pas remporté de titre ? 183 jours. Écartez-vous, Michael Jordan. Il y a un nouveau Jordan en ville. Et il a une chose ou deux qu’il peut enseigner à LaMelo.