L’AVAX d’Avalanche est déjà dans le TOP 12 du marché. Comment fait-on ça?

Alors que Bitcoin poussait presque tout le marché de la cryptographie à la baisse, l’AVAX d’Avalanche n’a guère été affecté, et il a même effacé toutes les pertes pour établir de nouveaux sommets historiques. Comment avez-vous procédé ? Est-ce que son prix va continuer à augmenter ? Découvrez-le ci-dessous.

Au moment d’écrire ces lignes, AVAX se négocie à 64,33 $, accumulant une perte de 7,53% au cours des dernières 24 heures. Sa capitalisation boursière de 14 112 millions de dollars en fait la 12e position du classement Crypto Online.

Qu’est-ce qu’Avalanche et son token AVAX ?

Nous avons commencé fort, et Avalanche est actuellement la plate-forme conforme aux contrats intelligents la plus rapide, en partie grâce au grand nombre de validateurs qui sécurisent l’activité du réseau via un protocole de preuve de participation.

En plus d’être rapide, ce réseau est aussi très peu coûteux et respectueux de l’environnement. Ainsi, toute application décentralisée qui souhaite utiliser cette blockchain comme plate-forme peut surpasser quelle que soit sa concurrence, si l’on parle de performance.

Ses qualités en font l’un des plus gros concurrents d’Ethereum (la 2ème plus grosse blockchain et la 1ère parmi celles qui hébergent des applications DeFi). Il semble que de nombreux investisseurs pensent qu’il est un très bon adversaire.

Le réseau principal Avalanche a été lancé très récemment, le 21 septembre 2021 pour être exact. Mais un travail en amont, et de bons fondamentaux, ont généré une croissance massive de ce réseau. Actuellement, il abrite déjà plus de 200 projets individuels et plus de 1 000 validateurs de blocs.

De son côté, le token AVAX est la monnaie native de cette blockchain. Il sert à payer les frais, à sécuriser la plate-forme et à fonctionner comme unité de compte de base parmi les différents sous-réseaux qui subsistent dans Avalanche.

AVAX est un jeton rare et une offre limitée. De plus, avec un mécanisme de combustion, l’offre est de plus en plus réduite.

Un projet très bien financé

Alors que le réseau principal a été récemment lancé, Avalanche est en cours de développement depuis 2018.

Un an plus tard, le projet a reçu un financement initial via la vente de 18 millions de jetons AVAX à 0,33 $ chacun, pour un total de près de 6 millions de dollars.

En 2020, avec une nouvelle enchère, désormais de 24,9 millions de jetons à 0,50 $ chacun, 12 millions de dollars ont été levés pour continuer à financer le projet.

Peu de temps après, le projet a levé 42 millions de dollars supplémentaires en utilisant une vente publique de jetons comme moyen.

Cette année, les choses sont passées à un autre niveau. Le 16 septembre, 230 millions de dollars ont été levés lors d’un tour de table mené par Polychain et Three Arrows Capital, une situation qui témoigne sans aucun doute d’un grand intérêt institutionnel pour ce projet.

Analyse technique AVAX

Le fort positivisme autour du projet Avalanche est clairement perceptible sur le graphique hebdomadaire AVAX. Une grande tendance à la hausse est évidente.

Les moyennes mobiles 8 EMA et 18 semaines SMA sont croisées à la hausse et ont récemment fonctionné comme des supports dynamiques avant d’atteindre un nouveau sommet historique.

En ce moment, une dynamique est en cours de développement. Même si la dynamique est bien répartie et pourrait bientôt faire place à une correction, il est encore plus probable que de nouveaux sommets soient atteints en premier.

Analyse de jetons AVAX d’avalanche. Source : TradingView.

La tendance à court terme est contestée

À partir du graphique journalier, nous identifions une tendance haussière à court terme, même si l’ensemble du marché de la cryptographie est toujours en difficulté.

Cependant, nous voyons aujourd’hui comment les moyennes mobiles pourraient être sur le point d’être franchies, ce qui laisserait place à une correction plus large, peut-être jusqu’à 51,79 $.

Quoi qu’il en soit, une baisse majeure n’est pas encore confirmée. Les chances sont toujours légèrement biaisées du côté des acheteurs. Compte tenu de la situation dans son ensemble, il ne semble pas difficile d’atteindre 100 $ de sitôt.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport