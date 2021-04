L’Avenida Perfumerías, à la fin de l’Euroligue

18/04/2021 à 00h07 CEST

Perfumerías Avenida a battu le Hongrois Sopron ce soir à Istanbul, 72-61, grâce à une belle seconde période et s’est qualifié pour la finale de l’Euroligue, qui jouera dimanche contre le Russe Ekaterinbourg.

L’équipe de Salamanque a accepté sa troisième finale européenne après un grand match de tous les joueurs que l’entraîneur a mis sur le terrain Roberto Íñiguez, qui est revenu pour donner un cours de stratégie, et avec une brillante Tiffany Hayes, avec 24 points d’évaluation.

Dans les deux premiers quarts, le match s’est déroulé surtout sous les paniers, sans qu’aucune équipe ne décolle sur le tableau de bord et avec un Sopron avec beaucoup de sérieux dans son travail défensif, basé sur une défense individuelle.

L’équipe hongroise a dans ses rangs Hatar, qui a imposé son physique sous la jante et était le véritable standard de la défense de Sopron et, de plus, Krajisnik est entré sur le terrain pour égaliser les jeux défensifs.

A Perfumerías Avenida, Hayes a montré sa qualité, sa solvabilité face au panier opposé et son aisance dans les tirs difficiles. En outre, Maite Cazorla et Silvia Domínguez a fait un excellent travail défensif contre Fegyverneky qui a empêché les Hongrois de se démarquer sur le tableau de bord.

Au deuxième trimestre, Sopron a été supérieur à Salamanque, grâce à Hatar, dans la zone intérieure, et Walker, avec des pourcentages de tir importants, avant ce qui est apparu, encore Il y a, qui a empêché les Hongrois de s’échapper sur le tableau de bord.

Après la pause, les Perfumerías Avenida ont pris un virage dans leur jeu et dans l’intensité de leurs joueurs, notamment en défense, jouant calmement, sachant qu’ils pouvaient faire un tour total dans le résultat.

Au troisième quart, il a fait preuve de solvabilité en équipe, malgré le fait que Hof ait fait le troisième personnel en début de période et que Lou Samuelson ait commencé à montrer son brio, ce qui a conduit l’équipe de Salamanque à imposer au tableau de bord une différence qui lui a permis. pour profiter et gérer le temps.

Dans le dernier quart-temps, l’équipe de Salamanque a cru la possibilité d’atteindre sa troisième finale européenne, Hayes a continué à montrer sa qualité et Karlie Samuelson a été vu, tous deux avec deux triples consécutifs.

Perfumerías Avenida a réussi, grâce au jeu et à l’insistance, à être dans sa troisième finale d’une Euroligue grâce à Il y a déjà coach comme Roberto Íñiguez qui savait lire le jeu et son adversaire.

Dans la première demi-finale, Ekaterinbourg a battu le turc Fenerbahce par un 84-88 serré, ce qui signifiait également une confrontation entre les entraîneurs espagnols, Miguel Mendez, à la tête de l’équipe russe, et Víctor Lapeña, avec les Turcs.

– Fiche technique:

72 – Perfumerías Avenida (16 + 14 + 20 + 22): Cazorla (4), Hayes (25), K. Samuelson (5), Hof (8), Lou Samuelson (16) -partant cinq- Silvia Domínguez (2) , Leo Rodríguez (2), Milic (8) et Allarie (2).

61 – Sopron Basket (10 + 22 + 10 + 19): Janvier (15), Fegyverneky (2), Williams (9), Brooks (8) et Hatar (4) -partant cinq- Krajisnik (14), Czukor et Megan Walker (9 ans).

Arbitres: Juras (Serbie), Velikov (Bulgarie) et Vulic (Croatie). Éliminé par cinq fautes personnelles Jelena Brooks, Sopron; et Emese Hof, de Perfumerías Avenida.

Pavillon: Deuxième demi-finale de l’Euroligue jouée à la Volkswagen Arena d’Istanbul (Turquie).