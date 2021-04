«L’avenir à venir» (1) Devrons-nous à nouveau faire face à une nouvelle pandémie? Cela arrivera-t-il bientôt?

04/02/2021 à 18:00 CEST

Covid-19 n’est probablement pas la dernière pandémie majeure à laquelle sont confrontés de nombreux lecteurs de cet article. Ce ne sera pas non plus le plus meurtrier, ni celui qui causera le plus de dommages économiques. Même les restrictions des pires moments de Covid-19 sembleront supportables face aux mesures qu’il faudra prendre lors des pandémies à venir.

C’est du moins ce que pensent bon nombre des meilleurs experts en maladies infectieuses, en écologie et en évolution des micro-organismes.

Mais les scientifiques, pour le moment, cela se passe comme Cassandra, la princesse troyenne à qui le dieu Apollon a accordé le don de voir l’avenir et la malédiction que personne ne croyait à ses prédictions.

Les scientifiques auront-ils raison de prédire les pandémies?

Malheureusement, tout indique que nous entrons dans une période où, si nous ne faisons pas un effort titanesque pour l’empêcher, les nouvelles pandémies dévasteront l’humanité.

Pour comprendre pourquoi c’est le cas, il est essentiel de garder à l’esprit que la grande majorité des maladies infectieuses émergentes qui affectent l’homme sont des zoonoses.

Les zoonoses proviennent d’un agent pathogène qui infecte normalement un animal, mais qui est parfois capable de sauter d’une espèce à l’autre pour finir par infecter les humains.

C’est le cas de maladies aussi courantes que la grippe (dont les virus nous sont venus pour la première fois des oiseaux), ou le SIDA (une maladie qui était à l’origine un virus chimpanzé), ou des maladies aussi mortelles que Ebola ou Marburg (dont les virus infectent les fruits chauves-souris), ou Covid-19 (dont l’origine est un coronavirus qui a infecté les pangolins et les chauves-souris).

Les données, en faveur de «l’ère des pandémies»

Un an avant le déclenchement de la pandémie Covid 19, un ambitieux projet international a commencé à prendre forme, le «Global Virome Project», qui vise à établir une liste de tous les virus zoonotiques pouvant donner lieu à de nouvelles maladies infectieuses chez l’homme. Pour mener à bien de telles recherches, il faut la participation de milliers de scientifiques.

Les chiffres considérés sont très mauvais pour les êtres humains.

On estime qu’aujourd’hui il y a environ 827 000 virus qui pourraient à un moment donné passer de divers animaux sauvages à l’homme. Mais cela pourrait être beaucoup plus. Le chiffre peut être proche de 2 milliards.

Compte tenu du fait qu’à l’heure actuelle, nous n’avons catalogué que 264 virus qui ont réussi à le faire jusqu’à présent, la situation est plus qu’alarmante.

Pourquoi un virus qui infecte un animal devrait-il faire le saut vers les humains?

Pour le comprendre, nous devons nous souvenir d’une phrase du grand généticien Theodosius Dobzhansky: «En biologie, rien n’a de sens si ce n’est à la lumière de l’évolution».

La plupart des virus susceptibles de déclencher de nouvelles pandémies chez l’homme sont des virus qui infectent actuellement des mammifères ou des oiseaux. Il existe 4 381 espèces de mammifères et 9 271 espèces d’oiseaux.

Après l’extinction des dinosaures est venue une époque où les mammifères et les oiseaux se sont très bien débrouillés. Parce qu’ils maintenaient des populations importantes, ils constituaient une ressource abondante et sûre pour les virus.

En utilisant une comparaison humaine, nous pourrions dire que pour tout virus, se spécialiser dans l’infection de mammifères ou d’oiseaux était un excellent moyen de «gagner sa vie».

Au contraire, les êtres humains ne sont pas une si bonne ressource pour les virus.

Pendant la plus grande partie de notre histoire, les humains étaient des chasseurs-cueilleurs. Nous vivions en petits groupes assez dispersés. Nous n’avons jamais été beaucoup plus de 2 millions de personnes sur toute la Terre et nous avons été isolés en petits groupes de jusqu’à 200 individus. Nous nous déplaçons lentement à pied. Nos ancêtres ne voyaient pas grand-chose du monde ou ne connaissaient pas beaucoup de monde.

Probablement, à la suite de la chasse, certains virus zoonotiques ont pu passer des animaux chassés aux humains. Dans la grande majorité des cas, le virus a fini par infecter de nombreux composants du petit groupe isolé où le saut s’était produit. Mais dans un groupe d’environ 200 individus, l’immunité collective a été rapidement atteinte et le virus s’est éteint.

Maintenant, les tables ont tourné.

Quand devenons-nous de bonnes affaires pour les virus?

Avec la découverte de l’agriculture et de l’élevage, nous avons commencé à grandir. Nous nous installons dans des populations de plus en plus grandes. Petit à petit, nous avons commencé à souffrir de maladies infectieuses émergentes, la plupart zoonotiques qui nous venaient des animaux que nous avons domestiqués. Nous avons commencé à devenir de «bonnes affaires» pour les virus.

La révolution industrielle et le développement de la technologie nous ont rendus puissants. Nous avons grandi extraordinairement vite et colonisé la majeure partie de la planète. Aujourd’hui, nous sommes déjà environ 7 800 millions de personnes.

Notre croissance s’est déroulée à une vitesse extraordinaire. Au début du 20e siècle, la biomasse totale des êtres humains ainsi que leur agriculture, leur élevage, leur industrie, leurs bâtiments et tous les artefacts artificiels ne représentaient que 5% de toute la biomasse des autres êtres vivants de la planète. Mais il a grandi extraordinairement vite.

Lorsque la pandémie de Covid-19 a commencé, nous venions de franchir une étape inquiétante: notre biomasse et celle de notre agriculture, de notre élevage et de notre industrie venaient de dépasser la biomasse du reste des êtres vivants sur Terre. Nous avons occupé, transformé et pollué la grande majorité de la surface de la planète, son atmosphère, ses eaux continentales et ses océans.

Au contraire, alors que nous grandissons énormément, presque toutes les populations de mammifères et d’oiseaux subissent une régression extraordinaire. Aujourd’hui, plus de 1 100 espèces de mammifères et un peu plus de 1 000 espèces d’oiseaux sont gravement menacées d’extinction.

Le pangolin et la vigueur sexuelle

Revenons à l’utilisation d’une comparaison humaine. Imaginez le SRAS-CoV-2 dédié à l’infection des pangolins. Pendant des milliers d’années, il a très bien fait. C’était une « bonne affaire » car il y en avait tellement. Mais il y a quelques décennies, les gens ont commencé à croire, sans raison, que les écailles dermiques du pangolin (faites de kératine, la même protéine dont nos cheveux sont faits) étaient un excellent remède pour guérir diverses maladies et en même temps obtenir vigueur sexuelle.

Le pangolin est devenu l’une des espèces animales les plus trafiquées et en peu de temps, il est devenu en voie de disparition. Et ainsi, le pangolin a cessé d’être une ressource attrayante pour les virus qui l’ont infecté, y compris très probablement le coronavirus qui nous sévit aujourd’hui.

Poursuivant les comparaisons humaines, les crises sont des moments d’opportunité pour les entrepreneurs aux idées nouvelles. Et un petit entrepreneur a fait les affaires de sa vie quand il est passé de l’infection de populations de pangolins en décomposition à l’infection de populations humaines massives.

L’une des hypothèses les plus probables est que le SRAS-CoV-2 est passé des pangolins aux humains.

Si tel est le cas, personne ne peut douter que le coronavirus a frappé le plus gros coup de son histoire. Il est passé de la diminution rapide des ressources de quelques milliers d’individus à 7,8 milliards de personnes potentiellement infectées.

Notre style de vie, un paradis pour les virus & mldr; et bactéries

Pour faciliter les choses pour les virus zoonotiques, les humains modernes ont un mode de vie qui fait de nous des cibles extrêmement faciles pour les agents pathogènes infectieux émergents.

Nous aimons vivre bondé dans les grandes villes et assister à des événements massifs. Des millions d’entre nous voyagent en avion sans le moindre contrôle sanitaire et nous pouvons propager un virus à travers le monde en quelques heures.

Il ne fait aucun doute que les humains sont ce qui se rapproche le plus du paradis pour les au moins 827 000 virus zoonotiques capables de passer de populations animales en régression à notre population humaine en plein essor.

Le pire, c’est que quelque chose de similaire à ce qui se passe avec les virus pourrait également se produire avec des bactéries et d’autres agents pathogènes tels que des protozoaires, des champignons, des parasites, etc.

Après tout, notre biologie est très similaire à celle des autres mammifères et pas très différente de celle des oiseaux. Et aucun agent pathogène de mammifère ou d’oiseau n’aura de mal à infecter les humains.

Bien sûr, les virus (ou bactéries) ne pensent pas consciemment que leur avenir consiste à faire le saut pour infecter l’immense population d’êtres humains. Ils le font par hasard. Mais la simple chance suffit à de nombreux agents pathogènes infectieux émergents de franchir une telle étape.

Pour tester cette hypothèse, le nombre d’agents zoonotiques qui parviennent ces derniers temps à passer des mammifères et des oiseaux aux humains a déjà commencé à être mesuré.

Les résultats sont effrayants.

C’est ce sur quoi portera le prochain article.