l’avenir coûteux des salles

08/08/2021 à 10h46 CEST

.

L’entretien des installations olympiques est une patate chaude pour les villes hôtes des Jeux qui font désormais face à Tokyo, qui a des précédents proches pour un recyclage réussi des sites, comme l’a fait Londres, mais aussi pour la ruine plus évidente des stades d’Athènes.

Le stade national dans lequel les Jeux de 2020 seront fermés aujourd’hui a coûté 156,9 milliards de yens (1,31 milliard d’euros/1,410 milliard de dollars) et son entretien s’élève à 2,4 milliards de yens annuellement (20 millions d’euros/21 millions de dollars), pour citer un exemple de ce que les organisateurs devront assumer à court terme.

Le potentiel de la principale installation de Tokyo pour accueillir des compétitions sportives ou des événements culturels de masse est également inconnu dans le contexte de pandémie actuel.

RÍO, UN PLAN RETARDÉ DE CINQ ANS

Cinq ans après les Jeux de Rio 2016, le maire de la ville, Eduardo Paes, a annoncé le 22 les nouveaux usages que certaines des installations du Parc olympique auront, transformé en « éléphant blanc » en raison de son abandon.

Trois colisées seront des écoles municipales et d’autres espaces seront offerts en concession à l’initiative privée, selon le nouveau plan.

Le parc olympique comprend, entre autres, le vélodrome, le parc aquatique, l’arène olympique de Rio et le centre olympique de tennis, tous situés à Barra de Tijuca, à l’ouest de la ville.

Les stades qui ont été construits pour le handball et pour les activités nautiques seront démantelés et quatre écoles seront construites avec leurs structures, un projet qui aura un coût estimé à 78 millions de reais (environ 15 millions de dollars) et qui, selon le maire, devrait démarrer en septembre pour être prêt en 2023.

Les centres éducatifs seront situés dans quatre quartiers à l’ouest de Rio, avec des populations à faible revenu, et chacun aura une capacité de 245 élèves.

L’aréna 3, le seul colisée en activité, sous gestion municipale, ne sera pas démantelé mais sera également reconverti en une école de 24 salles de classe et un gymnase où des cours de sport gratuits seront proposés aux élèves.

L’idée de convertir les pavillons en écoles n’est pas nouvelle et selon ce critère, ils ont été construits pour les Jeux, mais après cinq ans, elle est toujours dans l’air due, selon Paes, à l’inefficacité de l’administration municipale passée.

Le centre de tennis et autres pavillons du Parc olympique seront attribués en concession à l’initiative privée et l’appel d’offres est prévu pour novembre prochain. La mairie construira également une piste d’athlétisme qui sera livrée au Comité olympique brésilien (COB).

Les installations olympiques ont coûté plus de 40 000 millions de reais (environ 8 000 millions de dollars au taux de change actuel) et elles sont aujourd’hui à l’abandon, dégradées et parsemées des scandales de corruption laissés par les détournements millionnaires de ressources publiques découverts lors des travaux.

RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER : L’EXEMPLE DE LONDRES

Quatre ans plus tôt, en 2012, les Jeux de Londres ont été joués. Cela fait maintenant neuf ans que le gouvernement britannique a créé la London Legacy Development Corporation (LLDC), un organisme dédié à la gestion du développement du parc olympique Elizabeth II et de ses environs après l’événement sportif.

Construit à l’est de la capitale autour de quatre grands quartiers, le parc a laissé place à de nouvelles zones résidentielles et de bureaux, après le démantèlement de lieux éphémères, comme le pavillon de hockey ou de basket-ball, dont les stands, dans un exemple de recyclage, ont été emménagé dans le nouveau stade du club de football Barnet.

Les zones érigées provisoirement ont également été retirées du Centre aquatique, qui a réduit sa capacité de 17.000 à seulement 3.000, tandis que la Copper Box, qui abritait le handball, le pentathlon moderne ou l’escrime, accueille désormais les matchs de l’équipe du terrain de basket des Lions de Londres.

Le LLDC a eu plus de mal à réinventer le stade olympique, point central des Jeux avec les épreuves sportives et les cérémonies d’ouverture et de clôture, qui ont attiré 80 000 spectateurs.

Après l’événement olympique, sa capacité a été réduite à 60 000 places, dans l’optique de rester un stade d’athlétisme permanent, mais, finalement, en 2016, il est devenu le “domicile” de West Ham United, une équipe de Premier League anglaise.

Rebaptisé à l’époque London Stadium, il est désormais l’un des sites les plus fréquentés du Royaume-Uni car, en plus des matchs de football, il accueille des événements d’athlétisme, des matchs de rugby et d’autres événements, tels que des concerts et des festivals.

LES JEUX D’HIVER, UN DEUXIÈME CHOIX POUR PÉKIN

Pékin sera la première ville de l’histoire à accueillir à la fois les Jeux olympiques d’été et d’hiver, et certains des sites qui ont été utilisés lors des Jeux olympiques de 2008 seront également utilisés lors de l’événement qui aura lieu en février prochain dans la capitale chinoise.

Parmi eux se distingue le Nid d’oiseau – surnom par lequel le Stade national a fini par être connu – qui jusqu’à présent n’accueillait que sporadiquement des événements tels que des concerts et des matchs amicaux de football et qui accueillera les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux d’hiver en 2022.

Le Centre aquatique national, connu sous le nom de « El Cubo de Agua », sera également utilisé pour accueillir la compétition de curling, ainsi que le stade national couvert de hockey sur glace.

Le centre sportif de Wukesong, qui abrite les Jeux de 2008 et le tournoi de basket-ball de la Coupe du monde 2019, accueillera également des matchs de hockey sur glace, tandis que l’Ovale national de patinage de vitesse, érigé au-dessus du parc olympique construit pour 2008, accueillera le patinage de vitesse sur glace. concurrence.

De plus, l’Olympic Green Tennis Center, construit pour les Jeux Olympiques de 2008, est désormais le lieu de l’Open de Chine, tandis que le bâtiment qui accueillait les épreuves d’escrime est désormais un centre de congrès pour des expositions et des conférences.

ATHENES, LE CAS LE PLUS NEGATIF

Les Jeux d’Athènes de 2004 sont par excellence l’exemple négatif du gaspillage de fonds publics que peuvent entraîner les Jeux Olympiques s’ils ne sont pas exploités à long terme. Près de 9 000 millions d’euros d’argent public sont tombés dans l’oreille d’un sourd et sont devenus l’un des plus gros germes de la misère économique que la Grèce a connue par la suite.

Le berceau des Jeux Modernes n’a guère su tirer parti de tout ce qui s’était construit alors. Ironiquement, presque le mieux conservé est le stade Panathinaikó, qui a ouvert ses portes il y a 125 ans pour les premiers jeux contemporains. C’est là que l’objectif du marathon d’Athènes continue d’être aujourd’hui, qui, sauf pandémie, est célébré religieusement chaque année.

Ce qui reste d’Athènes 2004 est fondamentalement une ruine.

Même sur les quelques sites olympiques ouverts pour des événements sportifs ou culturels, le manque d’entretien est évident. Dans certains, même des réformes minimes n’ont pas été menées depuis la fin des Jeux olympiques.

Le dôme emblématique du stade olympique d’Athènes – où jouent à domicile les deux clubs les plus importants de la ville, le Panathinaikós et l’AEK – conçu par l’architecte espagnol Santiago Calatrava et qui a coûté 130 millions d’euros, c’est l’un des endroits où le temps et l’insouciance ont fait le plus de ravages.

Du reste des installations du grand complexe olympique, seul le stade couvert est régulièrement utilisé par l’équipe de basket-ball du Panathinaikós.

D’autres équipements ont été complètement réinventés, comme le centre de badminton, à l’extérieur du complexe, qui est aujourd’hui un théâtre, une autre des grandes passions helléniques.