L’avenir d’Alex Reyes est-il en tant que lanceur partant ?

L’un des principaux visages émergents vers de nouvelles figures du monticule à la suite de ce 2021 en MLB, a sans aucun doute été le dominicain Alex Reyes, un lance-flammes né qui a repris et mis sur un piédestal le rôle de plus proche pour le Cardinaux de Saint-Louis.

Mais étant donné son grand talent et ses déclarations et actions les plus récentes sur le terrain, ce sont peut-être les signes de l’évolution du dominicain de ne pas venir lancer seulement la neuvième manche, car… je ne sais pas, Portez-vous votre rôle de lanceur partant ?

Le joueur du Cardinaux s’est imposé comme une célébrité après sa brillante performance lors de 66 matchs de la saison de la MLB, au cours desquels il a obtenu une note de 29 arrêts, laissant une excellente MPM en MPM de 2,90, ainsi que la moyenne vertueuse de Hits and Tickets per Tackles Released ( WHIP) de 1,32.

Les spéculations sur l’adaptation à un nouveau rôle du monticule ont été créées après des déclarations du joueur lui-même à l’émission de radio Grandes En los Deportes, qui a déclaré le 16 septembre que le joueur prévoyait de lancer avec les Águilas Cibaeñas en tant que lanceur partant. du tournoi 2021-22 de la Ligue Professionnelle Automne-Hiver Dominicaine (LIDOM).

Alex Reyes a l’intention de lancer avec les @aguilascibaenas comme partant lors du prochain tournoi d’hiver. – Grands du sport (@GrandesELD) 16 septembre 2021

Un autre fait qui alimente ces spéculations a été son rôle lors du match des Cardinaux contre Padres de San Luis le 19 septembre, où, contrairement à un rapprochement, le Dominicain de 29 ans a connu deux épisodes d’action entre le cinquième et le sixième. manches. , permettant une course et une marche, ainsi qu’un retrait au bâton avec 27 lancers effectués, dont 17 étaient des prises.

Maintenant bien… Pouvez-vous rêver de voir Alex Reyes dans un rôle plus exigeant et plus laborieux ?

Votre répertoire de pitching si vous le permettez. En parlant d’un lanceur avec un arsenal long et flexible de mouvements de balle, allant de Straight, Slider, Sinker, Curve et Change… le rêve d’un novice.

Son lancement principal est le Straight Four Seams, qu’il utilise à 30,7% et à une vitesse de 96,6 miles par heure, bien que le plus meurtrier soit son Slider, l’utilisant à 26,8% avec une vitesse de 86,3 mph, ainsi que la vitesse majestueuse de rotation (tr/min) de 2600, enregistrant un taux de 54,4% de swings attisés par les lanceurs.

En plus de sa ligne droite, comme tous les lance-flammes que l’on peut voir en dominicain, celui-ci possède également un Sinker, l’utilisant à 25,0% et une vitesse de 96,6 milles à l’heure. Compléter son arsenal avec le Curve à 8,9% et le Change à 8,6%.

Dans son répertoire il est clairement déduit d’un lanceur de sorts avec toutes les armes. Qui a une grande vitesse dans son répertoire, qui est soutenu par un briseur mortel tel que le Slider, combinant vitesse et mouvement dans le cadre de son répertoire astucieux de lancers.

Évidemment, en répondant à la question du propriétaire, nous ne savons pas à quel point les cardinaux vont prendre des risques avec le dominicain, bien que d’après ses déclarations, ce serait de voir arriver la veille du baseball d’hiver dominicain, où j’espère voir ses actions et, s’il est débutant, ce serait déjà des signes clairs de son habileté à exploiter son potentiel dans un rôle plus exigeant sur le terrain.