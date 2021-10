L’avenir d’Alexander Nubel dépend de celui de Manuel Neuer au Bayern Munich

Même s’il ne s’est pas couvert de gloire, Alexander Nubel profite certainement de son rôle de titulaire sous Niko Kovac à l’AS Monaco. Pour lui, un prêt du Bayern Munich pour acquérir une expérience précieuse et du temps de jeu était vital car il était clair qu’il n’obtiendrait pas beaucoup d’opportunités au Bayern derrière Manuel Neuer. L’agent de Nubel, Stefan Backs avait clairement indiqué que la priorité numéro un pour son client était de s’éloigner du Bayern, car il ne pouvait en aucun cas respecter la clause de 10 matchs de son contrat avec le Bayern lors de son arrivée. de Schalke.

Dans une récente interview, Backs a également déclaré que l’avenir potentiel de Nubel au Bayern dépend de ce qui se passe avec Neuer. Le gardien du Bayern devrait signer une autre prolongation de contrat dans un avenir pas si lointain et il a clairement indiqué qu’il avait l’ambition de prendre sa retraite au Bayern. Si tel doit être le cas, ce ne serait pas bon pour l’avenir de Nubel s’il veut que ce soit avec le Bayern, et Backs a souligné qu’ils n’auraient aucun problème à chercher ailleurs si c’était le cas. « Si Manuel prolonge et est toujours inviolable dans deux ans à l’âge de 37 ans, alors nous trouverons une solution. Ensuite, Alexandre prendra un chemin différent. Ce n’est pas un problème », a-t-il déclaré (Abendzeitung).

Le contrat actuel de Neuer court jusqu’en juin 2023, ce qui coïncide avec la fin du prêt de Nubel à Monaco. Beaucoup de choses peuvent se passer d’ici là, notamment avec le contrat de Neuer. Il pourrait très bien convenir d’une prolongation avec le Bayern avant cette période, ce qui donnerait à Nubel une indication claire de ce qu’il doit faire de son propre avenir. « 2023 est encore loin et beaucoup de choses peuvent se passer en deux ans. En fin de compte, les responsables du FC Bayern décideront qui sera dans les buts au-delà de 2023. Pour moi, le plus important en ce moment est qu’Alexandre joue dans un club de haut niveau, comme il le fait maintenant, se produise régulièrement et prenne des mesures supplémentaires dans son développement », a expliqué Backs.

Du point de vue du Bayern, si Neuer signe une prolongation avant 2023 et que cela signale à Nubel qu’il devra trouver une solution à long terme, ils devront toujours s’assurer d’avoir un gardien de sauvegarde viable. Pour l’instant, ils ont Sven Ulreich, mais son contrat expire l’été prochain au Bayern. On ne sait pas s’il est réaliste ou non de s’attendre à une prolongation pour lui ainsi que pour Neuer.