L’avenir d’Alonso pourrait passer par Indy… avec Alpine

02/09/2021 à 13h00 CEST

Après avoir confirmé la continuité de Fernando Alonso en 2022 la semaine dernière en Belgique, Alpine a le pilote asturien au-delà même de sa deuxième étape en Formule 1. Le PDG de la marque, Laurent Rossi, n’exclut pas un projet d’équipe pour l’Indycar quand Alonso le décide. quitter le championnat dans quelques années. “Cela pourrait être quelque chose à considérer, surtout si Fernando prend sa retraite, le moment est bon et nous avons une voiture. Nous pourrions le faire, nous le soutiendrons très volontiers, car nous devons beaucoup à Fernando”, a déclaré Rossi dans des déclarations au agence ‘.’

Le rêve d’Alonso de remporter la Triple Couronne (F1 Monaco GP, 24h du Mans et Indianapolis 500), que seul Graham Hill a réalisé à ce jour, est toujours vivant, même s’il est actuellement « garé » puisque l’Asturien a choisi de concentrer tous ses énergies sur le projet d’Alpine en F1 en vue de la mise en place des nouvelles règles qui entreront en vigueur en 2022 et qui pourraient changer la hiérarchie actuelle en Championnat du Monde et leur donner une chance de se battre pour le titre.

Laurent Rossi a reconnu cette semaine avant le GP des Pays-Bas 2021 qu’Alpine évaluait des projets au-delà de la F1 avec le double champion du monde espagnol. “Bien que nous ne soyons pas nécessairement présents sur ces marchés américains, c’est quelque chose qui est toujours positif pour la marque.” Sans aller plus loin, l’équipe Rahal Letterman Lanigan Racing compte sur le danois Christian Lundgaard, pilote de l’académie Alpine.

Une autre option envisagée est le nouvel âge d’or de la résistance, avec la coexistence d’Hypercars et de LMDh dans le FIA ​​WEC et dans l’IMSA américaine. Bien sûr, Rossi a déjà clairement indiqué après les 24 Heures du Mans 2021 que ses pilotes de F1 ne combineraient pas deux programmes de compétition simultanément. « Le LMDh nous permet désormais de courir à l’IMSA, il serait donc intéressant que nous choisissions cette voie pour Fernando, qui est un coureur d’endurance expérimenté, pour renforcer notre équipe déjà solide. J’adorerais avoir 20 personnes comme lui, qui exiger l’excellence et offrir des performances en retour.Le gars est une véritable légende du sport. il joue comme ça l’année prochaine, ce sera presque une erreur professionnelle pour moi de ne pas continuer avec lui. Pourquoi ne l’envisagerais-je pas ? C’est un luxe pour moi d’avoir Fernando Alonso à ce niveau de performance “, dit-il. Donc, à première vue, le lien entre Alonso et Alpine va très loin.