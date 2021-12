L’avenir d’Anthony Martial Man Utd n’est pas encore scellé alors que le chef de Séville, Monchi, fait monter la barre contre Ralf Rangnick

Le chef de Séville, Monchi, a fait du transfert de l’attaquant de Manchester United Anthony Martial une priorité en janvier, selon un rapport.

L’international français veut quitter Old Trafford après une autre saison où il a connu des difficultés. Non seulement il n’a disputé que 10 matches toutes compétitions confondues, mais il n’a réussi qu’un seul but.

En tant que tel, son agent a révélé plus tôt en décembre qu’il parlerait à United de sa disponibilité.

Quant à savoir qui pourrait signer Martial, Newcastle ressemblait initialement à des prétendants idéaux. Cependant, Eddie Howe aurait exclu un déménagement pour lui le mois prochain.

En conséquence, Séville est désormais le candidat ferme pour conclure un accord pour le joueur de 26 ans.

En fait, ils ont avait déjà une offre de prêt rejetée par Man Utd. Le club de la Liga a proposé un accord de prêt direct où ils auraient payé la moitié du salaire élevé de Martial. United, cependant, souhaite que les parties intéressées paient l’intégralité de son salaire ainsi que des frais de prêt.

Néanmoins, L’Equipe rapporte que Monchi est prêt à tester la détermination de United sur un accord pour Martial.

Le patron par intérim de Man Utd, Ralf Rangnick, a déclaré qu’il aurait besoin des services de Martial alors que le club se battra pour se classer parmi les quatre premiers de la Premier League et participera à la Ligue des champions et à la FA Cup.

Mais Monchi a fait du Français une signature prioritaire alors qu’il cherche à renforcer son équipe.

De plus, alors que les deux clubs n’étaient pas d’accord sur la première offre de prêt, L’Equipe ajoute que Séville pourrait « se rapprocher » de ce que veut United dans « les prochains jours ».

Pour sa part, Martial est prêt à déménager à Séville – un nouveau départ dans une nouvelle ligue.

L’attaquant, qui peut également jouer large, n’a pas encore joué sous Rangnick en raison d’une blessure.

Clé martiale pour Rangnick, Man Utd

Mais le directeur a dit de son rôle dans l’équipe : « Je lui ai dit ‘écoute, tant qu’il n’y a pas de club qui s’intéresse à lui [he will stay]’ et cela ne devrait pas seulement être dans l’intérêt du joueur, mais aussi dans l’intérêt du club.

« Pour autant que je sache, il n’y a eu aucune offre d’aucun autre club et, tant que ce sera le cas, il restera. »

Dans d’autres nouvelles, l’attaquant de Martial, Edinson Cavani, serait un objectif pour Barcelone en janvier.

