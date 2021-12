L’avenir d’Arthur, loin de la Juventus

15/12/2021

Le à 17:19 CET

Depuis son départ de Barça, Arthur Melo il n’a pas été en mesure d’offrir une bonne version de son football. Le milieu de terrain brésilien faisait partie d’une controverse échange avec Miralem Pjanic. Aujourd’hui, un an et demi après l’opération, le Bosniaque est prêté à Besiktas et Arthur sans opportunités à la Juventus et à la recherche d’une issue pour gagner en continuité et en minutes.

Le milieu de terrain de Rio de Janeiro n’entre pas dans les plans de Massimiliano Allegri et il a à peine joué 256 minutes sur toute la saison, des chiffres qui confirment l’ostracisme dans lequel il est plongé. Selon le journaliste italien Nicolò Schira, Arthur quittera la Juventus, probablement, sous forme de prêt avec option d’achat. Le Brésilien a déjà été proposé à plusieurs équipes, dont, la Séville, Rome et Arsenal.Le salaire élevé qu’Arthur perçoit est le grand obstacle à son départ, puisque le joueur et l’entraîneur conviennent de séparer leurs chemins, mais le 6 millions de bonus et plus annuel qu’il a signé, supposons un chiffre auquel peu d’équipes seront prêtes à le faire.

Le début de saison d’Arthur n’est pas du tout facile, Eh bien, il a commencé à manquer 8 matchs alors qu’il se remettait d’une opération. et peu après son retour, une indiscipline l’a de nouveau éloigné des plans d’un Allegri qui en a assez dit.