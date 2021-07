L’avenir de Bitcoin est-il sûr ? Et si la Chine interdisait complètement le minage de cryptomonnaies ?

Les investisseurs indiens en crypto peuvent être touchés de la même manière que l’investisseur mondial. Image représentative/Pixabay

La récente répression de l’extraction de crypto-monnaies en Chine a secoué les prix de négociation de presque toutes les crypto-monnaies populaires comme Bitcoin, Ethereum, etc. Des inquiétudes ont été exprimées quant à savoir si la répression chinoise aura un impact négatif à long terme sur ces pièces. Cependant, à ce jour, les prix des pièces populaires ne semblent pas beaucoup baisser, mais plutôt augmenter. Mais cette stabilité apparente ne peut être considérée comme garantie. Parce que, en ce qui concerne les prix des crypto-monnaies, les incertitudes et les baisses massives sont devenues la norme.

Alors, que se passerait-il si la Chine, ou d’autres pays, intensifiaient la répression des activités de minage de cryptomonnaies ? Ou, et si la Chine interdisait complètement le minage de crypto ? Les experts sont d’avis que même la répression chinoise la plus sévère contre l’extraction de crypto-monnaies peut en fait avoir un impact positif sur Bitcoin à long terme. Cependant, il pourrait y avoir des implications sur le commerce des crypto-monnaies dans un proche avenir.

Le professeur Tushar Jaruhar, de la faculté des finances de la Jagdish Sheth School of Management (JAGSOM), a déclaré que le gouvernement chinois avait récemment lancé eYuan et l’avait offert à 500 000 personnes pour l’essayer. Ils ne veulent pas que Bitcoin sape leur autorité et leur contrôle.

Cependant, selon le professeur Jaruhar, cela n’empêchera pas les personnes dans d’autres pays d’exploiter Bitcoin car il y a un nombre important de personnes qui croient en cette crypto-monnaie.

« Les crypto-investisseurs sont conscients du fonctionnement de la Chine et la plupart des investisseurs auraient anticipé l’incertitude due aux politiques chinoises. Il y aura donc un impact parce que la finance et le risque sont interconnectés, mais on s’attend à ce qu’il ne soit pas significatif. Il y a une préoccupation concernant la consommation d’énergie pour extraire des Bitcoins, mais il n’est pas clair si ce sera une raison clé pour rendre la crypto moins attrayante », a déclaré le professeur Jaruhar à FE Online.

LIRE AUSSI | Les crypto-monnaies comme Bitcoin, Dogecoin, Shiba Inu devraient-elles faire partie de votre portefeuille ? Les experts parlent

Gaurav Dahake, PDG de BitBns, estime que les opérations minières seraient davantage décentralisées et testeraient la nature anti-fragile de Bitcoin s’il y avait plus de répression. Aucun gouvernement, aucune institution ou organisation ne peut prendre le contrôle du réseau Bitcoin.

« L’impact sera un impact à court terme et les investisseurs n’ont pas à s’inquiéter de la baisse. La plupart des autres actifs cryptographiques sont une preuve d’enjeu et non une preuve de travail. La preuve de travail est ce qui alimente le réseau Bitcoin et nous constatons que des sources d’énergie plus propres sont de plus en plus utilisées pour faire du minage de Bitcoin. Je ne pense donc pas que cela rendrait Bitcoin moins attrayant pour les investisseurs », a-t-il déclaré.

Impact à court terme

Abhay Chebbi, pro-chancelier de l’Alliance University et expert en finance, a déclaré qu’il y aurait une ruée pour déplacer les bases de l’exploitation minière. Les gouvernements les plus pauvres seront impatients d’accueillir l’exploitation minière sur leur sol dans l’espoir de pouvoir extraire une partie des revenus générés par le commerce de Bitcoin et de capitaliser sur l’infrastructure informatique intégrée à l’exploitation minière pour attirer des emplois informatiques à l’avenir.

«À court et moyen terme, la valeur du Bitcoin se stabilisera lorsque le monde de la crypto-monnaie trouvera de nouvelles bases pour mener l’exploitation minière et s’adaptera au nouveau quantum de crypto-monnaie extrait (probablement moins que les niveaux de répression antérieurs). L’avenir de Bitcoin à long terme ne dépendra cependant pas de la répression chinoise actuelle. Les adeptes de Bitcoin ont une vision du monde libertaire où l’argent est à l’abri des regards indiscrets des gouvernements et de leurs banques centrales. Les fidèles de la crypto-monnaie ne seront donc pas influencés par le revers temporaire. Ils continueront de ne jurer que par Bitcoin et d’autres crypto-monnaies pour des raisons philosophiques », a déclaré Chebbi.

Avinash Shekhar, co-PDG de ZebPay, pense également que l’impact de la répression chinoise sur l’extraction de crypto sera temporaire. « Une quantité importante d’exploitation minière avait lieu en Chine et avec cette répression chinoise, l’exploitation minière se déplacera vers des pays plus amicaux. La répression actuelle a réduit l’activité créant un impact direct sur les marchés. Cependant, il s’agit d’une situation temporaire où la répression d’un pays n’a pas d’impact sur le marché à plus long terme. C’est une réaction instinctive et nous aurons une force plus fondamentale dans l’espace qui conduira à une croissance durable à l’avenir. »

Impact sur les investisseurs indiens

Sekhar a déclaré qu’il n’y aurait pas beaucoup d’impact sur les investisseurs indiens. « Chaque pays a sa propre demande et offre pour un actif sous-jacent et la répression chinoise ne crée aucun lien direct avec le comportement d’investissement en Inde. Le comportement d’investissement est inspiré sur la base des fondamentaux de l’actif comme l’utilité, l’acceptation (dans le monde), le prix, le développement, la transparence, etc. Il peut être simplement comparé à la façon dont une interdiction des médias sociaux en Chine ne conduit pas à une diminution en utilité parmi les utilisateurs indiens de la même plate-forme.

Cependant, Chebbi pense que les investisseurs indiens en crypto seront touchés de la même manière que l’investisseur mondial. « Immédiatement après l’annonce de la répression chinoise, la valeur de Bitcoin a pris un coup et il semble maintenant avoir récupéré une partie de la valeur perdue. Cependant, il y aura forcément une nouvelle nervosité à acheter des Bitcoins à l’avenir en raison de la crainte que d’autres gouvernements puissent également s’en prendre sévèrement à l’exploitation minière de Bitcoin », a-t-il déclaré.

(Les suggestions/recommandations concernant les crypto-monnaies dans cette histoire sont du commentateur respectif. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de négocier/investir dans des crypto-monnaies.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.