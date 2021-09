L’avenir de Boris Johnson en tant que Premier ministre incertain après que les données des sondages révèlent le manque de soutien des conservateurs | Politique | Nouvelles

De nouvelles données de sondage produites par YouGov ont révélé que le chef de l’opposition, Sir Keir Starmer, a un taux d’approbation plus élevé que le Premier ministre après que le public a été touché par des augmentations d’impôts et des baisses d’inflation des retraites. Les données recueillies par Express.co.uk ont ​​confirmé que le public britannique est plus susceptible de voter contre les conservateurs dans les urnes.

Dans un sondage de 1 986 personnes, organisé du 9 au 14 septembre, 55 % des électeurs ont déclaré que les conservateurs ne conserveraient pas le pouvoir aux prochaines élections générales, contre 44 % des électeurs qui pensaient qu’ils le conserveraient.

Un électeur, nom d’utilisateur 1955 girl, a déclaré que Boris “ne s’occupe pas des gens qui votent pour lui”, ajoutant qu'”il doit partir maintenant”, tandis qu’un autre électeur, nom d’utilisateur Voice for logic, l’a surnommé le “roi des menteurs”.

À partir d’avril de l’année prochaine, l’assurance nationale augmentera de 1,25%, la plus forte hausse depuis le début des records.

Cette décision, prise par le gouvernement conservateur, a rompu une promesse manifeste de ne pas augmenter les impôts sur le revenu et a été qualifiée de « non-conservatrice ».

Les 12 milliards de livres sterling qui devraient être rapportés par la hausse des impôts seront consacrés à l’élimination des listes d’attente du NHS au cours des trois premières années, puis à la réforme du système de protection sociale du Royaume-Uni.

Les politiciens et les membres du public ont critiqué la hausse de l’assurance nationale comme une mesure visant à taxer les familles ordinaires et les retraités qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts, plutôt que de taxer les sociétés riches et les millionnaires.

Un lecteur Express, nom d’utilisateur Yorkman, a plaisanté: “J’ai une idée, taxons les pauvres pour que Boris et ses amis riches puissent garder leur argent.”

Un autre lecteur, pseudo Ariadneaufnaxos, a menacé : « Boris dépense, nous payons. Nous payons, bye, bye, Boris !

Pendant les PMQ, Sir Keir s’est violemment opposé à la hausse de l’assurance nationale.

Il a déclaré: «Nous devons demander à ceux qui ont les épaules les plus larges de payer plus, et cela inclut de demander beaucoup plus aux personnes les plus riches, y compris les revenus des actions, des actions, des dividendes et de la propriété.

“Au lieu de cela, le gouvernement place le fardeau principal sur les travailleurs et les entreprises qui ont du mal à s’en sortir.”

Mais les Britanniques ont décrit la décision des conservateurs de supprimer le triple verrou comme un “coup de pied dans les dents” aggravé par la décision de forcer les retraités salariés à payer l’assurance nationale.

Un lecteur, CHiPs, a déclaré: “Boris vient de retirer 12 millions de retraités et le mur rouge qui voteraient normalement travailliste.”

Un autre lecteur, Siwn, a déclaré: «J’étais plus qu’heureux de donner une chance à Boris Johnson lorsqu’il a succédé à Theresa May.

“Malheureusement, il s’avère être un échec encore plus grand… il n’a pas respecté l’une de ses promesses.”

