L’avenir de Chris Richards au Bayern Munich ne sera décidé qu’en août

Chris Richards aura l’occasion d’impressionner le nouvel entraîneur-chef du Bayern Munich Julian Nagelsmann cet été, selon un nouveau rapport de Kicker (tel que capturé par @iMiaSanMia). Une décision sur son avenir est « susceptible d’être décidée en août ».

Le rapport indique que Richards pourrait être une alternative dans un dos à trois joué par Nagelsmann, mais Hoffenheim souhaite toujours le ramener au club en prêt ou en transfert complet.

Richards s’est démarqué lors de son prêt de six mois avec Hoffenheim cette saison, et il est facile de comprendre pourquoi Nagelsmann veut lui donner une chance de s’entraîner avant de décider ce que le club fera de lui.

Chris Richards est sur le point de commencer la préparation avec le FC Bayern. Le défenseur pourrait être une alternative dans le dos de Nagelsmann 3. Hoffenheim reste intéressé à le garder. Son avenir, qu’il reste, qu’il parte en prêt ou qu’il soit vendu, risque de se décider en août [Kicker] pic.twitter.com/jNVHgpabC8 – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 30 juin 2021

Il faut se rappeler qu’une grande partie de l’été du Bayern dépendra de ce que fera Niklas Süle. Il ne lui reste plus qu’un an de contrat avec le club et il n’a pas encore accepté de nouveau contrat avec le club. Si Süle continue de tenir le coup, le Bayern s’efforcera de le vendre avant la fin du mercato en août. Ils ne veulent pas laisser un autre joueur partir gratuitement après David Alaba cette année.

Si Süle quitte effectivement Munich cet été, garder Richards sera une priorité.