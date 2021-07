L’avenir de Dapo Mebude Watford s’annonce radieux alors que le jeune se prépare à un transfert de prêt

Bien que Watford ait recruté de nombreux joueurs seniors pour avoir un impact instantané sur leur retour en Premier League, les Hornets ont également mis l’accent sur le renforcement de leurs rangs de jeunes pour fournir une base solide pour les années à venir. Au début de la fenêtre de transfert, le club a signé les adolescents Mattie Pollock et Kwadwo Baah. Watford a récemment signé Dapo Mebude pour renforcer la jeunesse du club. Ce que l’avenir réserve au jeune reste à voir.

Dapo Mebude pourrait aller loin à Watford

La carrière de Hornets Forward jusqu’à présent

Les Hornets signent Mebude après son départ des Rangers début juillet. Il est passé par les rangs des jeunes du géant écossais, faisant ses débuts seniors pour l’équipe de Glasgow en mai 2019. Son contrat à Watford est initialement de deux saisons avec la possibilité pour le club de le prolonger de deux autres campagnes.

Le joueur de 19 ans est né à Londres, bien qu’il ait représenté l’Écosse au niveau des jeunes. Pour leur équipe U19, il a marqué quatre fois en 11 apparitions.

L’attaquant, qui peut jouer au centre ou à l’extérieur, a déclaré: “Quand je joue en tant qu’ailier, j’essaie d’être direct et de marquer des buts comme Raheem Sterling qui est rapide, direct et d’une construction similaire à moi.” Ses talents lui ont valu un prêt au Queen of the South FC en deuxième division écossaise. Il a marqué deux fois en 11 apparitions, s’alignant sur les deux flancs, en tant qu’avant-centre et même en tant que milieu de terrain offensif.

Dapo Mebude pourrait être prêté dans un avenir immédiat

Selon Adam Leventhal de ., Mebude est susceptible de passer la saison prochaine en prêt. Considérant que Watford a signé Joshua King, Emmanuel Dennis et Ashley Fletcher, avec Cucho Hernandez revenant également d’un prêt, Mebude est loin dans l’ordre hiérarchique actuel à Vicarage Road.

Un transfert de prêt permettra à Mebude de se développer davantage tout en jouant un football constant en équipe première. Si une équipe accepte l’offre de Watford de prêter Mebude, il suivra les traces de Tiago Cukur, l’un des meilleurs jeunes talents offensifs de Watford qui vient de partir en prêt à Doncaster Rovers.

Ce que l’avenir lointain peut nous réserver

Comme c’est le cas pour de nombreux jeunes comme Mebude, il est difficile de prédire leur trajectoire professionnelle exacte. Cependant, compte tenu de la percée de Mebude dans une équipe talentueuse alors qu’il n’avait que 17 ans, le joueur ne manque pas de potentiel. Il a marqué en alignant avec l’équipe senior des Hornets lors d’un match amical contre Colchester United. Compte tenu de sa polyvalence, de son style de jeu direct et de sa confiance en soi sur le ballon, si son prochain prêt s’avère être un succès, il a ce qu’il faut pour percer à Vicarage Road le plus tôt possible. Cela signifie certes que si son prêt échoue en raison de son style de jeu ambitieux, son avenir sera probablement ailleurs.

Une grande partie du moment où une percée potentielle de Vicarage Road se produira dépendra également de la future destination des Hornets. S’ils doivent rester en Premier League, un seul prêt ne sera probablement pas suffisant pour que Mebude soit prêt pour la première équipe de Watford. Si la relégation frappe à nouveau Watford, ils seront alors plus enclins à s’appuyer sur leur nouveau noyau de jeunes joueurs tels que Baah, Pollock et Mebude.

Mebude, qui a impressionné avec un but et deux passes décisives en cinq matches d’UEFA Youth League lors de la campagne 2019/20, est un nom à surveiller pour l’avenir. L’importance de la destination de son déménagement de prêt imminent ne peut être ignorée.

Photo principale

Intégrer à partir de .