L’avenir de David de Gea, Anthony Martial et Edinson Cavani à Manchester United menacé avec Ole Gunnar Solskjaer prêt à organiser un sommet de transfert avec de nouveaux chefs

Manchester United organisera un sommet de transfert avec sa nouvelle équipe technique et manager Ole Gunnar Solskjaer alors qu’ils tentent de trouver de nouveaux objectifs de transfert pour l’été.

Le club a remanié sa structure de direction au cours de la semaine lorsque John Murtough a été nommé directeur du football, tandis que l’ancien joueur Darren Fletcher a été nommé premier directeur technique.

Getty Images – Getty Ces restructurations du club devraient aider Solskjaer et alléger la charge de travail sur Woodward

Murtough et Fletcher se joignent au nouveau directeur des négociations de football, Matt Judge, pour rencontrer Solskjaer et le vice-président exécutif Ed Woodward pour décider de ce que le club doit faire avant la saison prochaine.

The Sun rapporte que quatre postes clés ont été mis en évidence pour apporter de nouvelles recrues alors qu’ils cherchent à constituer une équipe capable de défier Manchester City pour le titre.

Il ajoute qu’un nouveau buteur reconnu est en tête de liste des choses à faire et qu’Edinson Cavani ne se verra PAS offrir une prolongation de son contrat d’un an à Old Trafford.

Cela affectera également l’attaquant Anthony Martial, qui a eu du mal à produire régulièrement cette saison, marquant seulement sept buts toutes compétitions confondues.

Cela pourrait-il conduire Cavani et Martial à quitter Man United cet été?

Erling Haaland est le premier choix évident pour Man United, cependant, la concurrence pour la signature du Borussia Dortmund hotshot est susceptible d’être rude. La star de Tottenham, Harry Kane, a également été liée aux Red Devils.

Le recrutement d’un milieu de terrain central sera également à l’ordre du jour. Le Sun comprend que Nemanja Matic sera probablement autorisé à partir, mais Scott McTominay fait toujours partie des projets futurs du club.

Man United se heurte à un joueur avec lequel ils ont été liés cette saison lorsqu’ils affrontent West Ham à Old Trafford dimanche.

Declan Rice, qui a également été lié à Chelsea, aurait impressionné les trois membres de la nouvelle équipe de gestion des transferts, mais il est probable que le milieu de terrain des Hammers ne coûterait pas moins de 80 millions de livres sterling.

Getty Images – Getty Rice est susceptible d’avoir beaucoup de prétendants en été

Le Sun indique également que Man United cherche à signer un arrière en tant que couverture d’Aaron Wan-Bissaka et cherche également à signer un nouvel arrière central de première classe pour jouer aux côtés de Harry Maguire.

Il y aura probablement aussi des discussions sur l’équipe des gardiens de but, avec Dean Henderson maintenant sur le point de s’établir comme le nouveau premier choix de Solskjaer.

Le contrat de Sergio Romero expire en juin et garder David de Gea comme remplaçant avec un salaire de 350000 £ par semaine n’est peut-être pas viable.